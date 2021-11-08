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09:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Раскупят сразу: что не прозевать на самой громкой распродаже года

Скидки наступают! Уже 11.11 на AliExpress стартует самая громкая распродажа года: таких низких цен мы не видели уже давно и в следующий раз увидим нескоро. Опытные покупатели готовятся к сейлу 11.11 заранее — отслеживают самые выгодные предложения и добавляют понравившиеся товары в корзину сразу, чтобы забронировать их за собой, а оплатить позже (да, так можно и нужно делать). Мы тоже советуем начинать охоту как можно раньше, чтотбы не упустить самые интересные позиции и стопроцентно выкупить их во время распродажи по самой привлекательной цене. В этой подборке — лучшие предложения от топовых брендов, за которыми сразу же выстроится очередь.

Кстати, если покупаете на AliExpress впервые, не забудьте воспользоваться нашими промокодами для еще большей выгоды: newsmailru400new и sportmailru400new дают скидку в 400 рублей при покупке от 800, а newsmailru500new1 и sportmailru500new1 сэкономят вам 500 рублей при покупке от одной тысячи. Кроме того, не забывайте собирать скидочные купоны и участвовать во всех активностях на сайте и в приложении AliExpress.

Ультрабук HUAWEI MateBook D15 с мгновенной доставкой

Находка для киноманов, блогеров и любителей видеоигр! Ультратонкий ноутбук с безрамочным экраном, диагональю 15,6”, соотношением сторон 16:9, матрицей IPS с максимально точной цветопередачей, чистым объемным звуком создан для реалистичного погружения в фильмы и видеоигры, а также для редактирования фото и видео. Высокое разрешение Full HD делает каждый кадр невероятно четким. Дополнительный бонус — встроенная защита от вредного синего света и мерцания, благодаря чему глаза за этим компьютером не так устают. Ноутбук из сплава алюминия легкий, но очень прочный — его можно взять с собой в любое путешествие. Советуем добавлять в корзину сразу, пока ультрабук можно купить с большой скидкой. А доставят его за день или два — он уже ждет вас на российском складе.

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  • Доставили за 2 дня. Настроил. Все супер. По акции вышло недорого, также получил кэшбэк 500 рублей за оплату картой и еще 400 от банка.
Ультрабук HUAWEI MateBook D15 с мгновенной доставкой
Топовый робот-пылесос Xiaomi

О потрясающих пылесосах Xiaomi наслышаны все, и многие не прочь завести в доме такого помощника. Вопрос только в цене. Хорошая новость в том, что во время распродажи 11.11 Xiaomi G1 c функцией сухой и влажной уборки продают с огромной скидкой — всего за 9790 рублей! Это самая низкая цена в году. Смело добавляйте в корзину — товар доставят с российского склада максимально быстро.

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  • Отправили и доставили быстро, коробка не помята, магазин супер, давно задумывались о покупке сего чудного девайса и не пожалели. Первая зарядка часа 4, а далее — чистые полы, приложение не сложное, обзоров в нете много, на 2-комнатную квартиру в 50 квадратов самое то.
Топовый робот-пылесос Xiaomi
Удлиненный и теплый мужской пуховик

Удлиненная приталенная осенне-весенняя куртка-пуховик создана специально для тех, кто ценит удобство, стиль и качество. Двойная молния, пять застегивающихся карманов, ветрозащитные манжеты, отстегивающийся воротник, согревающая вставка на спине, а еще в качестве приятного бонуса - быстрая доставка из России. Разные размеры и цвета позволят выбрать нужную модель специально по вашему вкусу. 

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В отзывах пишут:
  • Отличное качество! Никаких дефектов. Ткань плотная, водоотталкивающая. Не блестящая, приятная на ощупь. Цвет темно-зеленый (Army green). При комнатном освещении кажется черным. Очень теплая, и довольно увесистая. На мой рост 187 см и вес 70 кг идеально сел 3XL размер. Этот размер посоветовал продавец. Рукава не в притык. Запас имеется. Фасон больше облегающий. Длина почти до колен. Для зимы очень важно. Продавца рекомендую, за такую цену по месту ничего не купить !
Удлиненный и теплый мужской пуховик
Электрическая фритюрница

Уютные вечера с хорошей компанией всегда должны сопровождаться вкусной едой. Будь то посиделки за фильмом или дождливый день. Даже одиночество можно заесть вкусняшками. Чтобы не гонять курьеров туда-сюда в ужасную погоду, можно часть вещей сделать самостоятельно. Например, крутую картошку-фри или обжаренные кусочки мяса или овощей. В любом случае что-то во фритюре иногда спасёт не только вечер, но и чью-то жизнь от голодного обморока.

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  • Легко использовать и легко мыть.
Электрическая фритюрница
“Меховые” мужские джинсы

Наконец-то пришел тот момент, когда можно не выбирать между вариантами: замерзнуть или надеть кальсоны. Специально созданные для холодов утепленные мужские джинсы изнутри имеют флисовую подкладку, а потому отлично сохраняют тепло и не дают замерзнуть даже в суровые холода. При этом джинсы выглядят очень стильно и современно. А еще они хорошо тянутся и подходят практически для любой фигуры. 

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  • Пришло быстро. Уже брала мужу (рост 182 см, вес 90 кг) , попросил еще, ему очень понравились. Относил всю зиму. В прошлый раз брала темного цвета. Качество отличное. Рекомендую.
“Меховые” мужские джинсы
Посудомойка с доставкой из России

Comfee CDWI451 — одна из самых популярных посудомоечных машин на AliExpress. Она легко справляется с самыми трудными загрязнениями благодаря более высокой температуре мытья, поддерживает режим минимальной загрузки и отсрочку старта, а также обладает другими современными функциями. Посудомойку доставляют курьером в большинство городов с российского склада. Доставка займет от 2 дней до недели.

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  • Цена огонь! Доставка быстрая. Принесли прямо в квартиру. Почему никто не пишет по WI-FI? Сам только в инструкции прочитал, было приятным сюрпризом. В приложении можно все настроить.
Посудомойка с доставкой из России
Теплые худи из хлопка с флисом

Одна из лучших моделей худи 2021 года будет доступна со скидкой еще несколько дней. У нее трендовый рукав «летучая мышь», крой оверсайз, натуральный состав (первоклассный хлопок!), изнутри — теплый флис, а еще у худи невероятно стильные расцветки. Смело добавляйте в корзину - у товара отличные отзывы и очень высокий рейтинг!

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В отзывах пишут:
  • Костюм супер, я в восторге! Такие в шоурумах продают в два раза дороже. Качество отличное. Ткань тёплая, добротная. Мои параметры: рост 170, вес 48, 82-62-90. Штаны взяла S, толстовку M и это идеальное сочетание. Штаны как раз, а толстовка лёгкий оверсайз. Капюшон не куцый, большой. Штаны не облегают, свободные. Доставка 1,5-2 недели транспортной компанией.
Теплые худи из хлопка с флисом
Многофункциональный фен для красивых волос

Просто шикарная вещь, которая способна заменить целый арсенал из пяти стайлинговых приборов. Многофункциональный фен в виде удобной расчески изначально высушивает волосы, придавая им нужную форму. А благодаря сменным насадкам можно быстро накрутить кудри или выпрямить волосы “утюжком”. Стильный дизайн, регулировка мощности температуры и скорости и простота использования делают эту вещь действительно незаменимой. Отличным бонусом при покупке также является и быстрая доставка “Плюс”. 

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В отзывах пишут:
  • Все получила и протестировала. Могу сказать одно - отличная вещь. Волосы сушит и укладывает отлично, и теперь на то, чтобы уложить волосы я трачу в несколько раз меньше времени, чем на укладку обычным феном. Покупкой довольна.
Многофункциональный фен для красивых волос
Преобразователь напряжения

Далеко не каждый автомобиль оснащается розеткой на 220 вольт, но если такая потребность есть, можно купить инвертор. С его помощью можно подключать практически любое оборудование, работающее от сети 220 вольт. Часто это различный электроинструмент или бытовая электроника, например, ноутбуки.Можно выбрать простую модель, которая будет работать только от прикуривателя. Но есть и более продвинутые устройства, позволяющие подключиться напрямую к аккумулятору.

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  • Устройство работает. Реальная мощность 1 кВт. Нагрузку больше 1кВт. не рекомнедую подключать. 
Преобразователь напряжения
Водонепроницаемый фитнес-браслет Xiaomi

Смарт-браслет от знаменитого бренда можно купить с хорошей скидкой (самая низкая цена за год!) и экспресс-доставкой. Он измеряет пульс, активность, качество сна, имеет встроенные будильник, оповещает о вызовах и сообщениях и имеет другие стандартные функции. При этом он водонепроницаем и держит заряд 14 дней режиме ожидания. Хит продаж, который заказали почти 36 тысяч раз!

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В отзывах пишут:
  • Продавцу респект и уважуха! Получил через 12 дней. В целях экономии заказал китайскую версию, а получил глобалочку. Рекомендую!!!
Водонепроницаемый фитнес-браслет Xiaomi
Машинка для стрижки волос

Удобная конструкция корпуса товара. Лезвия из нержавеющей стали обеспечат долгий срок службы данной машинки. Длину срезаемых волос можете отрегулировать с помощью четырех съемных гребней: 3, 6, 9, 12 мм. Защитная крышка для режущих лезвий. В набор входит расческа, ножницы, масленка для смазки лезвий, а также щеточка для чистки. Есть петелька для подвешивания. Электропитание от сети 220В ~ 50Гц. Корпус из высококачественного пластика. Номинальная потребляемая мощность 10 Вт. Заказывайте из России с функцией ускоренной доставки на сайте.

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В отзывах пишут:
  • Доставка 5 дней. Описание точное, продавца и магазин рекомендую.
Машинка для стрижки волос
Крутое постельное белье

Alanna - один из топовых брендов на “АлиЭкспрессе”, который производит высококачественное постельное белье. Десятки тысяч заказов, высокий рейтинг и масса восторженных отзывов говорят сами за себя. Натуральный хлопок не садится и долго не теряет цвет. Выбирайте понравившуюся расцветку и добавляйте в корзину, пока действует скидка!

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  • Доставили примерно за неделю. Со скидками вышло довольно дешево. По качеству претензий нет.
Крутое постельное белье
Массажер-спасатель для ног

Каждый день устают ноги? После вечернего душа поставьте стопы на мягкий массажный коврик, выберите любимый режим и его интенсивность: приятная вибрация расслабит мышцы, снимет отечность и усталость. Важная деталь: в состав коврика входят ионы серебра, которые защищают от инфекций и грибка, а сам коврик не боится мытья.

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В отзывах пишут:
  • Очень крутая вещь, и видно, что качественная. Работает отлично, ноги расслабляет. Я не только на ступни, но и под икры ее кладу. Очень рекомендую. Это моя вторая вещь этой фирмы. One love.
Массажер-спасатель для ног
Автомобильный трекер

Трекер поможет отследить местоположение вашего автомобиля или другого транспортного средства в режиме реального времени. Нужно только вставить в него сим-карту, подключить трекер к автомобильному аккумулятору и установить приложение в смартфоне. 

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В отзывах пишут:
  • Все пришло в целости. Заказываю не первый раз. Работает корректно!
Автомобильный трекер
Планшет HUAWEI Matepad 11

Товар от легендарного бренда HUAWEI, на который стоит обратить внимание. Это универсальный инструмент, который поможет в учебе (особенно дистанционной), работе и развлечениях. Планшет взаимодействует с клавиатурой и мышкой, превращаясь в полноценный компьютер, легко коннектится с ноутбуком и выполняя функцию второго экрана, потрясающе работает со стилусом, радует иммерсивным звуком с эффектом погружения, а также имеет встроенную защиту зрения от синего света и мерцания. Производительный и суперсовременный гаджет для максимального удобства, который можно купить с потрясающей скидкой и доставкой из России!

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  • Знаю, что повторюсь, но все же… Планшет просто реально нереальный. Доставка быстрая. Продавцу спасибо!
Планшет HUAWEI Matepad 11
Стильный чемодан на колесиках

Чемодан из коллекции Freedom изготовлен из высокопрочного пластика ABS. Четыре прочных полиуретановых колеса позволяют легко перемещать чемодан. Телескопическая прорезиненная ручка с фиксатором и кодовый замок. Особенности данной модели: прочные колеса, отделение с эластичными ремнями, предохраняющими одежду от перемещения; отделение на молнии; карман на молнии. Заказывайте с функцией ускоренной доставки из России по сниженной цене!

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  • Отличный чемодан за свои деньги! Продавец очень отзывчивый, шустрый и на каждый вопрос всегда приходит на помощь; при этом совершенно не навязчиво.
Стильный чемодан на колесиках
Гирлянда с дистанционным управлением

Хэллоуин, Новый год, Рождество и прочие праздники уже совсем близко. Готовиться нужно уже сейчас (как и надеяться, что ситуация с вирусом стабилизируется). Но никто не отменял атмосферные посиделки с самим собой. В любом случае для обоих вариантов гирлянда  — в списке необходимого. Сможет создать как атмосферу для просмотра ужасов, так и добавит красоты в предновогодние деньки.

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  • Пульт без батареек. Лучше побеспокоиться о них заранее.
Гирлянда с дистанционным управлением
Телевизор HUAWEI 55" с промокодом и скидочным купоном

Хорошая возможность купить телевизор известного бренда с большой скидкой. Размер 55" отлично подойдет в гостиную, а смарт с качеством изображения 4К означает, что у вас в доме появится умный кинотеатр. Идеально для зрелищных фильмов и видеоигр! Товар доставляют за несколько дней из России. Обратите внимание, на телевизор действует скидочный купон на 2,8 тысячи и промокод на 7 тысяч рублей.

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  • Телевизор - 5 баллов!
Телевизор HUAWEI 55" с промокодом и скидочным купоном
Бюджетные, но крутые наушники

Торговая марка Baseus известна своими наушниками и зарядными устройствами — это более доступные аналоги топовых продуктов от знаменитых производителей. Наушники Baseus WM01, к примеру, работают 5 часов без подзарядки, а с подзарядкой от бокса — больше суток. Они мгновенно подключаются к гаджетам, радуют потрясающими басами и надежно изолируют внешний шум благодаря инновационному дизайну. Заказывайте эти наушники, если не хотите переплачивать! Кстати, на этот товар действует экспресс-доставка.

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  • Наушники огонь, как и вся продукция Baseus. Басы на уровне. Протестировал на разговор - результат отличный, звук чистый, как на телефоне. Предыдущие наушники раздал жене и детям)). Рекомендую.
Бюджетные, но крутые наушники
Смарт-часы с ярким экраном

По-прежнему топ самых популярных товаров если не возглавляет, то делят с кем-то — смарт-часы. В целом, эта категория пользуется популярностью на AliExpress, поскольку сам гаджет весьма удобный. Только у самых известных компаний подобные устройства стоят гораздо дороже. А на AliExpress можно найти весьма качественную реплику или даже абсолютно эксклюзивное устройство. Вот и мы обнаружили весьма похожую на одну из моделей Huawei версию. Конечно, интерфейс отличается, да и некоторых функций нет. Но и цена в разы меньше. Зато главный плюс — контраст и яркость экрана — на месте.

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  • Проблем с подключением не будет, даже при самом первом запуске.
Смарт-часы с ярким экраном
Будильник с подсветкой восхода и заката

С наступлением осени солнца становится все меньше, а просыпаться по утрам - все сложнее. Чтобы немного облегчить эту задачу был придуман шикарный девайс - будильник с подсветкой,  имитирующий свет восходящего и заходящего солнца, который помогает организм настроиться на правильную волну. Кроме того, можно выбрать и другие подсветки, которые наиболее подходят вашим потребностям и пожеланиям. Светодиодная подсветка экрана, Bluetooth динамик и встроенное FM-радио делают этот будильник особенно полезным. А встроенные звуки природы сделают пробуждение и сон особенно расслабленным и комфортным. 

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В отзывах пишут:
  • Как в описании. Все работает. Рекомендую!
Будильник с подсветкой восхода и заката
Универсальный ингалятор для всей семьи

Небулайзер распыляет лекарства, чтобы им было проще попадать в горло, бронхи или легкие. Это незаменимая вещь для лечения ангины, кашля, бронхита, астмы и заболеваний легких. Он пригодится в каждом доме, а особенно в семьях с детьми, ведь они нередко приносят простуду  из детсада и школы. 

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  • Заказываю такой ингалятор не впервые, предыдущий проработал 2 года. Доставка быстрая, в подарок положили пластырь.
Универсальный ингалятор для всей семьи
Смартфон Realme 8 Pro по лучшей цене

Бывают ли доступные смартфоны с “начинкой” как у флагманов? Не часто, но Realme 8 Pro — как раз такой случай. У него несколько топовых преимуществ: во-первых, мощный игровой процессор, который тянет даже тяжеловесные игры, во-вторых, емкий аккумулятор 4500 мАч, в-третьих, интеллектуальная квадрокамера с разрешением 108 Мп и самыми современными режимами съемки, такими как астрономическое таймлапс-видео. В дополнение к этому — ультрабыстрый сканер отпечатков пальцев, невероятно стильный современный дизайн, матовая антибликовая технология и многие другие фишки. На AliExpress этот смарт продают со скидкой и промокодом, а также с экспресс-доставкой с российского склада.

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В отзывах пишут:
  • Телефон - огонь. Думаю, многие, кто смотрит, и так знают все про него, но все же скажу. Оболочка приятная, поприятнее Mi Ui, одна из лучших среди тех, которые я видел. Камера топ, сравнивал с айфон XR, в детализации realme лучше. Экран супер! Телефон классный, заказал днем 26-го, днем 28-го уже приехал в СПб. всем рекомендую!
Смартфон Realme 8 Pro по лучшей цене
Автомобильный беспроводной пылесос

Чистота должна быть не только в доме, но и в машине. Тем более, если вопрос не в каждодневной химчистке, а в обычной уборке пылесосом. В использовании прост и удобен даже больше, чем домашняя версия.

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  • Первые пару зарядок будет слегка нагреваться.
Автомобильный беспроводной пылесос
Квадрокоптер

Для тех, кто только впервые использует квадрокоптеры.  Качество съемки — приемлемое, так что кадры потом не стыдно будет показать. Управление легкое, разберется даже тот, кто никогда ничем с телефона не управлял. При этом квадрокоптер довольно компактный и прочный. Носить его с собой совсем не тяжело, снимать сможете всегда и везде.

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В отзывах пишут:
  • Действительно удобная вещь.
Квадрокоптер
Отпариватель для одежды Xiaomi

Устали разглаживать складки и рюши? А как деликатно отутюжить пальто, и вовсе не ясно? Поможет ручной отпариватель для одежды от знаменитого бренда Xiaomi. Легкий, портативный прибор справится с самыми сложными местами на одежде и дополнительно продезинфицирует ее горячим паром. К тому же, его очень удобно брать в путешествия. Обратите внимание, на товар действует бесплатная экспресс-доставка!

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В отзывах пишут:
  • Отличный отпариватель! Полностью стоит своих денег. Также отлично отпаривает детские вещи.
Отпариватель для одежды Xiaomi
Ультразвуковой скалер для удаления зубного камня

Еще один хит продаж (почти 10 тысяч заказов!), который заботится о здоровье и красоте зубов. С его помощью вы в домашних условиях сможете снять зубной камень и отбелить зубы. Аппарат работает бережно — он вибрирует только при соприкосновении с зубом, так что можно не бояться дотронуться до десны. Процедура не болезненная и не страшная (поэтому такой скалер заказывают даже для домашних питомцев!).

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В отзывах пишут:
  • Просто отличный домашний аппарат, снимает камни и налёт. Нужно зарядить включить нужный режим (начинать с soft) и приложить к зубу. Не бойтесь - аппарат не затрагивает дёсны и язык, также не вредит здоровым зубам.
Ультразвуковой скалер для удаления зубного камня
Регистратор и навигатор: 2 в 1

На самом деле это настоящий мультимедийный центр с поддержкой русского языка, который маскируется под зеркало заднего вида. Он работает с разными картами и системами навигации на ваш выбор, снимает днем и ночью, сам регулирует яркость в условиях разного освещения, проигрывает музыку и видео, мониторит ситуацию на парковке и делает много другое. У товара максимальный рейтинг из возможных. Не сомневайтесь и добавляйте в корзину!

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  • Заказал на подарок. Сегодня забрал на почте. Качеством довольны. В комплекте: дополнительное зеркало, камера, резиновые крепления, GPS-антенна, тестер напряжения и еще куча всего. Wi-Fi подключился легко. На экране все интуитивно понятно. 
Регистратор и навигатор: 2 в 1
Теплое платье макси

Платье макси по-прежнему на пике популярности. Полуприлегающий крой и мягкая эластичная ткань хорошей плотности придают плавность линиям силуэта. Платье садится по фигуре, лаконичность и демократичность фасона в сочетании с макси наделяют образ магнетизмом. Удобные карманы по бокам, натуральная ткань с отличными тактильными свойствами. Платье отлично сочетается со спортивной обувью, рюкзачками различной формы и поясными сумками-кошельками. Стильное и беспроигрышное решение для городских будней.

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  • Доставка шла три недели в Московскую область в пункт выдачи. Заказываю не первое такое платье. Легкое, теплое, эластичное, синтетическая ткань тянется, изнутри с начесом, можно взять на размер меньше. Будет прекрасным вариантом для тех, кто живет в квартирах и ежегодно по 2 раза зябнет в начале и по окончании отопительного сезона или ранними утрами выгуливает питомца. Очень уютное.
Теплое платье макси
Крутой лазерный эпилятор

Лазерная эпиляция — процедура не из дешевых (к тому же, требуется далеко не один сеанс), поэтому многие покупают домашние лазерные аппараты. К счастью, теперь они гораздо доступнее! Эпилятор Fieezoe — один из самых популярных на AliExpress. Смело заказывайте, если нет противопоказаний (например, большого количества родинок в местах эпиляции).

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  • Замечательная штучка, красиво упакована, можно брать на подарок. Выглядит элитненько))) Попробовала раз, мне кажется, волосы поредели.
Крутой лазерный эпилятор
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