09:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Раскупят сразу: что не прозевать на самой громкой распродаже года
Скидки наступают! Уже 11.11 на AliExpress стартует самая громкая распродажа года: таких низких цен мы не видели уже давно и в следующий раз увидим нескоро. Опытные покупатели готовятся к сейлу 11.11 заранее — отслеживают самые выгодные предложения и добавляют понравившиеся товары в корзину сразу, чтобы забронировать их за собой, а оплатить позже (да, так можно и нужно делать). Мы тоже советуем начинать охоту как можно раньше, чтотбы не упустить самые интересные позиции и стопроцентно выкупить их во время распродажи по самой привлекательной цене. В этой подборке — лучшие предложения от топовых брендов, за которыми сразу же выстроится очередь.