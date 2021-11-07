Названы главные заблуждения об алкоголе

Одна из распространенных ошибок — пить кофе, чтобы протрезветь. Кофе действительно может оказывать бодрящий эффект на организм, но не помогает вывести из него алкоголь. На это способно только время.
Вывод алкоголя из организма начинается после его накопления в кишечнике и всасывания в кровоток (что происходит в течение 45−120 минут) и происходит в определенном темпе. Чтобы организм очистился от продуктов распада этанола, в среднем необходимо двое-трое суток. Кофе никак не способен ускорить этот процесс.
«Если закусывать, не так опьянеешь»
Щедрая закуска не уменьшает уровня опьянения, а только замедляет абсорбцию алкоголя. Человек, который выпил пару рюмок водки и закусил, в итоге будет так же пьян, как и человек, который не закусывал, только немного позже. А негативное воздействие выпитого на организм будет одинаковым.
После приема алкоголя действительно становится тепло и даже жарко — из-за того, что сосуды в организме под его действием расширяются и в конечности поступает больше крови. В холодную погоду это опасно: отток крови от центра означает, что организм остывает намного быстрее, что может ускорить переохлаждение. Именно поэтому случается, что сильно опьяневшие люди получают обморожение или даже замерзают насмерть в сугробах — они не чувствуют, что им холодно.
Одно из главных заблуждений — думать, что алкоголь влияет на всех одинаково. На самом деле то, как спиртной напиток воздействует на организм, зависит от множества факторов: веса, пола, метаболизма, химии организма и даже предыдущего «алкогольного» опыта.
В «Иронии судьбы» хирург Женя Лукашин выпивает не больше, чем его друзья, но пьянеет до невменяемого состояния, в отличие от них. Он страдает непереносимостью алкоголя: ферменты, которые должны расщеплять спирт, в организме Жени работают плохо и не справляются со своей задачей.
«Алкоголь безопаснее наркотиков»
Одна из причин злоупотребления алкоголем — лояльное отношение к нему общества. Люди ошибочно считают, что алкоголь менее вреден, чем наркотики, употребление которых широко осуждается. На самом деле алкоголь — это тоже наркотик, который вызывает привыкание, а его влияние на организм не менее разрушительно.
Злоупотребление алкоголем является основной причиной развития более чем 200 заболеваний. Наиболее тяжелые из них — алкогольный цирроз печени, первичный рак печени, сердечно-сосудистые патологии и многие виды травматизма.
Потребление алкоголя измеряется учеными и медиками в условных единицах. Одна условная единица — это доза, равная 10 г чистого спирта. Столько содержится в 25 г стандартной водки, 100 г сухого вина или 200 г пива. Лимит ежедневного потребления алкоголя составляет не более двух стандартных доз для женщин и не более трех — для мужчин.
Большинство людей считает, что запой — это безобразное безостановочное пьянство. Но ученые считают запоем любое, даже небольшое, регулярное превышение указанного лимита. Например, мужчина, пьющий 100 г водки через день, с точки зрения науки находится в запое. То же самое можно сказать о женщине, относительно регулярно пьющей по два бокала вина. Считается, что в неделю должно быть не менее 4 дней абсолютной трезвости.
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