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14:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

5 ответов на наивные вопросы о дне Октябрьской революции

7 ноября в России неофициально отмечается годовщина Октябрьской революции 1917 года. Мы собрали ответы на самые наивные вопросы об этой дате, которые могут возникнуть у тех, кто родился уже после распада СССР, где день 7 ноября был главным государственным праздником.

Источник: РИА "Новости"

Что праздновали 7 ноября?

В СССР праздник носил название День Великой Октябрьской социалистической революции. В этот день в 1917 году произошла Октябрьская революция, которую в историографии также называют «переворотом». В России в ходе вооруженного восстания было свергнуто Временное правительство и установлена власть большевиков, что позже привело к образованию СССР. Главными организаторами восстания были Владимир Ленин, Лев Троцкий, Яков Свердлов, Иосиф Сталин и другие.

Почему революция Октябрьская, а вспоминают ее в ноябре?

Октябрьская революция произошла 25—26 октября по старому стилю. Спустя несколько месяцев, 26 января 1918 года, в советской России приняли Декрет о введении западноевропейского календаря. По новому стилю 25—26 октября — это 7—8 ноября.

Неужели революция произошла за один день?

Нет, даже ключевые события переворота в Петрограде (так назывался Санкт-Петербург с 1914 по 1924 год) длились два дня — 7 и 8 ноября. Столкновения между революционерами (военно-революционными комитетами) и их противниками (войсками, введенными в столицу Временным правительством) в городе затянулись еще на несколько дней. А установление советской власти в регионах России растяну­лось на годы.

Сколько людей погибло во время переворота?

Историки не берутся назвать точное число жертв. Тема была политизированной: и сторонники, и противники советской власти были склонны преувеличивать свои потери. Предполагается, что в Петрограде во время переворота количество погибших не превышало трех десятков с обеих сторон. В Москве при смене власти потерь было больше — до тысячи человек. В других российских городах количество жертв исчисляется десятками и сотнями. Основное число потерь пришлось не на октябрьские события, а на Гражданскую войну, которая началась в России после переворота и продлилась до 1923 года.

Как праздновали этот день в СССР?

Праздник под названием День Пролетарской Революции стали отмечать уже в 1918 году. Позже, при Иосифе Сталине, оформилась традиция празднования. На Красной площади проходил главный военный парад страны, вожди выступали на трибуне Мавзолея. В городах и селах СССР проходили обязательные для рабочих, школьников и студентов демонстрации, на предприятиях — праздничные собрания.

Традиция военных парадов не прерывалась даже во время Великой Отечественной войны. 7 ноября 1941 года, во время наступления вермахта на Москву, в столице прошёл военный парад, после которого солдаты отправились на фронт. 7 и 8 ноября в СССР были выходными днями.

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Анна Лысенко

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