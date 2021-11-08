В Саудовской Аравии появился первый в мире «летающий музей»

В Саудовской Аравии открылся первый в мире «летающий музей». Проект Королевской комиссии по делам древнего города Ал-Ула и национального авиаперевозчика Саудовской Аравии компании Saudia называется «Музей в небе» и представляет собой видео-экскурсию и экспозицию древностей, которую будут демонстрировать пассажирам на борту самолетов, совершающих рейсы над древним городом-оазисом Ал-Ула.
На «выставке» представлены копии артефактов, которые были собраны в Ал-Ула в результате археологических раскопок.
Кроме того, на борту можно посмотреть документальный фильм Discovery Channel под названием «Архитекторы древней Аравии», пишет TBSnews.
Местные власти надеются, что проект «Музей в небе» привлечет в регион новый поток иностранных и местных туристов, так как сейчас в страну приезжают в основном паломники в Мекку и Медину, а древние исторические памятники пока мало кому известны.
Первый рейс с музейной экспозицией отправился в полет четвертого ноября. Сообщается, что такие воздушные экспозиции будут регулярными. В ближайшее время также откроет свои двери Центр туризма в Ал-Ула, который будет принимать путешественников в регион. Местные власти планируют к 2031 нарастить турпоток до 2 миллионов человек в год.