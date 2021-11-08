Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 ноябряОснована Бодлианская библиотека, открыто рентгеновское излучение, а на телевидении вышел в эфир первый выпуск КВН
Фоторепортажи
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
11Объявлены финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2021
15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Саудовской Аравии появился первый в мире «летающий музей»

Это совместный проект Королевской комиссии по делам древнего города Ал-Ула и национального авиаперевозчика Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии открылся первый в мире «летающий музей». Проект Королевской комиссии по делам древнего города Ал-Ула и национального авиаперевозчика Саудовской Аравии компании Saudia называется «Музей в небе» и представляет собой видео-экскурсию и экспозицию древностей, которую будут демонстрировать пассажирам на борту самолетов, совершающих рейсы над древним городом-оазисом Ал-Ула.

На «выставке» представлены копии артефактов, которые были собраны в Ал-Ула в результате археологических раскопок.

Кроме того, на борту можно посмотреть документальный фильм Discovery Channel под названием «Архитекторы древней Аравии», пишет TBSnews.

Местные власти надеются, что проект «Музей в небе» привлечет в регион новый поток иностранных и местных туристов, так как сейчас в страну приезжают в основном паломники в Мекку и Медину, а древние исторические памятники пока мало кому известны.

Первый рейс с музейной экспозицией отправился в полет четвертого ноября. Сообщается, что такие воздушные экспозиции будут регулярными. В ближайшее время также откроет свои двери Центр туризма в Ал-Ула, который будет принимать путешественников в регион. Местные власти планируют к 2031 нарастить турпоток до 2 миллионов человек в год.

11.11 – на AliExpress начинается главная распродажа года!

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь