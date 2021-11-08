В турецком зоопарке показали новорожденных львят

В зоопарке Lion Parkour в Анкаре официально представили публике новых жителей — трех маленьких львят. Сообщается, что они появились на свет около месяца назад, но поделиться радостной новостью работники зоопарка решили только сейчас, когда малыши подросли и окрепли.
Львятам уже дали имена — Пабло, Гера и Мия. Их мама, для которой котята были первыми, к сожалению, от них отказалась. По словам сотрудников зоопарка, это довольно распространенная среди диких кошек особенность — материнский инстинкт просыпается у них иногда только со второго выводка.
Но переживать за львят не стоит — о них заботятся профессионалы. Малышей регулярно кормят молочной смесью из бутылочек, греют и играют с ними. Сообщается, что они все здоровы, быстро растут и набирают вес.