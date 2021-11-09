14:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Со дна Волги подняли череп доисторического животного
Но в местном музее его не увидят.
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Водолаз и сотрудник МЧС из Волгограда поднял со дна Волги череп доисторического бизона.
Находка была сделана неподалеку от лодочной станции в Краснооктябрьском районе, сообщает местное издание V1.RU. Размах рогов оказался почти в полтора метра. Остальные части черепа и зубы животного тоже сохранились.
О найденном черепе со слов очевидцев узнали в Волгоградском областном краеведческом музее. Его сотрудники попытались выпросить череп у водолаза, но получили отказ.
«Вроде собирается их продавать, поэтому они всё еще там, на станции. А нам он сказал, что если найдет еще одни такие же рога, то обязательно передаст музею», — цитирует издание сотрудников музей.
Это не первая подобная находка в городе. Например, в 2017 году волгоградцы подняли со дна Волги череп древнего быка, который пролежал под водой больше 20 тысяч лет. По словам водолазов, кости доисторических животных находят в реке довольно часто.
Анна Лысенко
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