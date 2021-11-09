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14:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Со дна Волги подняли череп доисторического животного

Но в местном музее его не увидят.

Водолаз и сотрудник МЧС из Волгограда поднял со дна Волги череп доисторического бизона.

Находка была сделана неподалеку от лодочной станции в Краснооктябрьском районе, сообщает местное издание V1.RU. Размах рогов оказался почти в полтора метра. Остальные части черепа и зубы животного тоже сохранились.

О найденном черепе со слов очевидцев узнали в Волгоградском областном краеведческом музее. Его сотрудники попытались выпросить череп у водолаза, но получили отказ.

«Вроде собирается их продавать, поэтому они всё еще там, на станции. А нам он сказал, что если найдет еще одни такие же рога, то обязательно передаст музею», — цитирует издание сотрудников музей.

Это не первая подобная находка в городе. Например, в 2017 году волгоградцы подняли со дна Волги череп древнего быка, который пролежал под водой больше 20 тысяч лет. По словам водолазов, кости доисторических животных находят в реке довольно часто.

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Анна Лысенко

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