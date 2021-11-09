В Уэльсе спасли спелеолога, который два дня провел на дне пещеры

В Национальном парке Брекон-Биконс в Южной Англии удачно завершилась спасательная операция по вызволению 40-летнего мужчины, упавшего в пещеру. Как известно, британец со своим товарищем отправился в поход в район пещер в Уэльсе, но оступился и упал под землю. В итоге он получил несколько переломов и частично повредил позвоночник.
Его друг сразу же вызвал спасателей, но из-за сложной подземной пещеры и тяжелого состояния пострадавшего операция длилась двое суток. Сообщается, что в ней приняли участие около 250 человек, в числе которых были спасатели, медики и волонтеры.
После того как британца удалось вытащить из подземной ловушки, его доставили в больницу. Сообщается, что несмотря на все переломы и обезвоживание, спасенный выглядел бодрым и улыбался своим спасителям. Удивительно, но мужчина действительно отделался довольно легко, при том, что упал на глубину 15 метров. Медики говорят, что его жизни ничего не угрожает, и даже травма позвоночника оказалась незначительной, но ему все равно придется провести несколько месяцев на больничном, пишет Sky News.
Отметим, что сложная пещерная система Ogof Ffynnon Ddu является одной из самых глубоких в Великобритании и достигает около 275 метров в самой глубокой точке.