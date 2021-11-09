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15:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Красноярском крае медвежонок снял себя и свою маму на камеру (видео)

Сам себе режиссер.

Медвежонок в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края «поработал» оператором и снял, как он взбирается на дерево.

Забавные кадры обнаружили сотрудники заповедника, когда проверяли записи фотоловушек за прошедший год. На видео медвежонок, заметив камеру, изучает ее лапами. При этом он направляет объектив на сосну, а затем взбирается на нее.

Когда медвежонок скрывается в кроне, к дереву не спеша подходит мама-медведица и начинает чесать голову и живот о ствол сосны. Позже медвежонок спускается с дерева на землю.

Если бы не «манипуляции» медвежонка с фотоловушкой, эти эпизоды остались бы за кадром.

Медведи, заметив фотоловушки, чаще других животных пытаются их изучить: потрогать, понюхать и даже попробовать на зуб, сообщают в заповеднике. По данным специалистов, на этой заповедной территории обитает около 250 медведей.

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Анна Лысенко

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