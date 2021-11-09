18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Континенты Земли возникли намного раньше, чем считалось
Ученые провели переоценку возраста материков.
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Первые континенты на Земле поднялись над водой около 3 миллиардов лет назад, что на 500 миллионов лет раньше, чем считалось до сих пор.
Переоценку возраста материков провели австралийские ученые. Они изучили возраст горных пород из кратонов — древних платформ в основании материков. Образцы были получены в Индии, Австралии и Южной Африке.
Например, кратон Сингхбхум, древний кусок континентальной коры в основе восточной части Индийского субконтинента, содержит фрагменты древнего песчаника. Они образовались из древнего песка, который затем был спрессован в скалу и погребен под землей в ходе тектонических процессов.
Ученые изучили микроскопические зерна циркона из этого песчаника с помощью уран-свинцового датирования и установили точный возраст минерала. Оказалось, что песчаники Сингхбхума были отложены около 3 миллиардов лет назад, что делает их одними из старейших отложений в мире. Это также означает, что массив суши, на котором расположена Индия, возник как минимум 3 миллиарда лет назад.
Похожие результаты были получены после изучения образцов из Африки и Австралии.
Анна Лысенко
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