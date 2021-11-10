Названы неправильные способы экономить

Нет, так это не работает. Помните поговорку «скупой платит дважды»? То-то же. Специалисты напоминают: дешевая обувь быстро изнашивается, а недорогая техника быстро ломается, и приходится покупать все это снова. Правильное решение — расставлять приоритеты.
Например, покупать надежную бытовую технику, но разумно экономить на одежде, продумав до мелочей и оставив базовый, то есть универсальный гардероб. Рациональный подход к питанию (например, больше сезонных овощей в меню и обеды из дома в контейнере) тоже сэкономит немало средств благодаря отказу от фастфуда и готовых продуктов.
Мы даже не замечаем, сколько тратим порой на кофе по пути на работу, ненужные нам вещи на распродажах в торговых центрах и случайные покупки в сети. Бухгалтеры советуют: установите одно из многочисленных популярных приложений для отслеживания трат. Оно «подтянет» всю информацию о ваших тратах с помощью банковских карт и разложит их по полочкам. Вы будете удивлены! В этих же приложениях можно установить для себя условные лимиты — сколько вы можете позволить себе тратить в месяц.
К ним относятся профилактический ремонт, проверки на СТО, походы к стоматологу и медосмотры. Если не найти проблему заранее, счета на ее устранение позже будут намного выше.
Заведите депозит в банке и перечисляйте на него средства ежемесячно. Строго-настрого запретите прикасаться себе к этим деньгам как минимум год — копите проценты! При любой возможности перечисляйте на этот счет деньги. Но не работайте по остаточному принципу, экономя то, что остается. Так вы не соберете крупную сумму. Заведите привычку перечислять на депозит определенную сумму ежемесячно и старайтесь периодически ее увеличивать.
Люди, которые отказывают себе во всем ради экономии, лишают себя мелких радостей жизни, а потому нередко срываются. Ведь сама экономия тогда начинает казаться им настоящей пыткой. Создайте приятные для себя условия экономии, с системой бонусов и вознаграждений, и тогда разумные умеренные траты будут не испытанием, а частью образа жизни.