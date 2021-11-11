Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Против ТНТ возбудили дело из-за поцелуя комиков в шоу «Игра» В настоящее время правоохранители проводят административное расследование
Фоторепортажи
12Туман в Москве
16Ситуация на белорусско-польской границе
16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Водители на Дальнем Востоке встретили на дороге тигра (видео)

Хищник бродил по трассе, но от людского внимания все-таки решил скрыться.

Необычная встреча людей с амурским тигром произошла на автодороге между Владивостоком и Уссурийском.

Водитель с пассажиром ехали в темное время суток по трассе, когда заметили впереди идущего по дороге хищника. Они ненадолго остановились, сняли тигра на видео, а затем поехали дальше, чтобы не беспокоить животное.

По словам специалистов Центра «Амурский тигр», которые и опубликовали видео в соцсетях, эта встреча была довольно неожиданной, так как территория, примыкающая к автодороге Владивосток-Хабаровск и проходящая вдоль нее Транссибирская железнодорожная магистраль, густо заселена людьми. Развитые транспортные артерии и населенные пункты представляют для тигров сложную преграду, которая отсекает отдельную юго-западную группировку хищников от основной тигриной популяции, обитающей на Сихотэ-Алине.

Ученые отмечают, что лишь немногие самцы-тигры рискуют преодолеть этот участок, ради обеспечения генетического разнообразия и расширения своей территории.

Судя по всему, встреченный на дороге хищник как раз относится к тем немногочисленным храбрым самцам.

11.11 – на AliExpress начинается главная распродажа года!

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь