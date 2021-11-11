16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Водители на Дальнем Востоке встретили на дороге тигра (видео)
Хищник бродил по трассе, но от людского внимания все-таки решил скрыться.
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Необычная встреча людей с амурским тигром произошла на автодороге между Владивостоком и Уссурийском.
Водитель с пассажиром ехали в темное время суток по трассе, когда заметили впереди идущего по дороге хищника. Они ненадолго остановились, сняли тигра на видео, а затем поехали дальше, чтобы не беспокоить животное.
По словам специалистов Центра «Амурский тигр», которые и опубликовали видео в соцсетях, эта встреча была довольно неожиданной, так как территория, примыкающая к автодороге Владивосток-Хабаровск и проходящая вдоль нее Транссибирская железнодорожная магистраль, густо заселена людьми. Развитые транспортные артерии и населенные пункты представляют для тигров сложную преграду, которая отсекает отдельную юго-западную группировку хищников от основной тигриной популяции, обитающей на Сихотэ-Алине.
Судя по всему, встреченный на дороге хищник как раз относится к тем немногочисленным храбрым самцам.
Екатерина Гура