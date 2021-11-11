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18:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые открыли нового «длинноносого» динозавра

Травоядный гигант жил на планете 125 миллионов лет назад.

Команда ученых во главе с докторантом Лондонского музея естественной истории и Портсмутского университета в Соединенном Королевстве Джереми Локвудом сделала необычное открытие. Каталогизируя окаменелости динозавров из музея в Сандауне на острове Уайт, они обнаружили новый вид древних гигантов.

Кости, которые, как считалось ранее, принадлежали игуанодону и мантеллизавру, по внешнему виду не совпадали с описаниями этих динозавров. Вместо 24 зубов у нового вида их оказалось 28, а вытянутая челюсть, которую ученые в шутку называли длинным носом, была не острой, а закругленной.

Внимательно изучив несоответствия, специалисты пришли к выводу, что имеют дело с новым видом травоядных динозавров, принадлежащих к группе игуанодонов. Этот вид они назвали Brighstoneus simmondsi в честь Брайстоуна, английского города недалеко от места раскопок, и Симмондси — коллекционера-любителя Кита Симмондса, который и нашел эти окаменелости в 1978 году.

Проведенные анализы показали, что высота травоядного ящера составляла около 8 метров, а вес — почти тонну, и жил он на территории современного острова Уайт у южного побережья Англии примерно 125 миллионов лет назад. По словам ученых, в нижнемеловой период трава и цветковые растения были не очень распространены, поэтому динозаврам, вероятно, приходилось есть жесткие растения, такие как хвоя и папоротники, что подтверждается и особым строением зубов и челюсти.

Авторы исследования отмечают, что обнаружение Brighstoneus simmondsi как нового вида требует переоценки окаменелостей динозавров, хранящихся в разных музеях по всему миру, пишет CNN.

Екатерина Гура

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