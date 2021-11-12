12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жителей США напугала гигантская структура у берега
Она несколько месяцев портила вид на океан.
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Жители американского штата Джорджия были несказанно обрадованы, когда в начале ноября жутковатая структура в воде недалеко от пролива Сент-Саймонс наконец исчезла.
Похожая на инопланетный корабль, она несколько месяцев портила живописный вид на океан туристам и жителям округа Палм-Бич. В соцсетях звучали самые разнообразные предположения о том, что это за «монстр» и что он делает у побережья.
Оказалось, что дело вовсе не в бурении морского дна или строительстве искусственного острова. Пугающее сооружение — это плавучий кран VB-10000 для подъема сверхтяжелых грузов. Он прибыл к побережью штата, чтобы достать со дна затонувший в 2019 году грузовой корабль Golden Ray, на борту которого находилось 4,2 тыс. автомобилей.
Катамаран справился с этой задачей за несколько месяцев и наконец отбыл назад в Мексиканский залив, где занимается подъемом упавших нефтяных платформ.
Анна Лысенко
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