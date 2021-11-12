12:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы самые необычные рекорды среди птиц (фото)
Кто из птиц летает со скоростью самолета, а кому могут позавидовать даже космонавты.
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12 ноября в России отмечается Синичкин день — российский экологический праздник, который был создан по инициативе Союза охраны птиц России. В этот день мы решили вспомнить самые удивительные рекорды мира птиц.
Самый высокий полет
Обладатель этого рекорда — африканский сип или гриф Рюппеля. Ученые доказали, что именно эти птицы способны подниматься выше остальных пернатых. Самый высокий полет был зафиксирован на высоте 11 274 метров, когда сип столкнулся с самолетом.
Самый длинный беспосадочный перелет
В этой дисциплине нет равных малому веретеннику, которого ученые называют птичьим истребителем. Почти 13 лет рекорд на самый длинный беспосадочный перелет принадлежал самке веретенника (12 070 километров), но ее достижение было побито самцом этого же вида под номером 4BBRW. В 2020 году он без остановки летел 12 200 километров из Аляски в Новую Зеландию. А в 2021 году из-за морских ветров ему пришлось сделать крюк и сначала приземлиться в Австралии, до которой он летел 13 048 километров. На это у него ушло всего 10 дней.
Самое высокое ускорение
Рекорд красноголового дятла очень впечатляет. Голова долбящего дерево дятла испытывает перегрузки до 10 g. Например, парашютисты подвергаются действию инерционных сил, вызывающих перегрузку, достигающую в среднем 4 g. А при старте космического корабля на космонавта действует ускорение, величина которого изменяется от 1 до 7 g.
Самый быстрый полет
Бесспорным рекордсменом по скорости среди птиц является сокол сапсан. В среднем он летает со скоростью около 200 километров в час, но в пикирующем полете во время охоты эти небольшие птицы размером с серую ворону могут разгоняться до 322 километров в час.
Кстати, сапсану принадлежит и еще один рекорд — самое зоркое зрение среди птиц. Он может увидеть голубя на расстоянии более 8 километров.
Самое глубокое погружение
В этой категории главным рекордсменом является императорский пингвин. Наибольшая глубина погружения среди птиц была зафиксирована в 1990 году в море Росса, у берегов Антарктиды. Один из императорских пингвинов нырнул тогда на глубину 483 метров.
Самый длинный маршрут миграции
Абсолютным рекордом здесь могут похвастаться полярные крачки. Эти небольшие птички два раза в год (туда и обратно) пересекают Атлантический океан, перемещаясь из родной Арктики в Антарктиду. Маршрут миграции полярной крачки составляет около 40 тысяч километров только в одну сторону. А за всю жизнь они преодолевают расстояние примерно в 2,4 млн километров.
Самый богатый лексикон
Этот рекорд принадлежит серому попугаю жако. Американские ученые доказали, что попугаи жако не просто заучивают слова и фразы, а способны вести диалог. У хорошо обученных птиц интеллект сравним с интеллектом трехлетнего ребенка. Лексикон жако может составляет целых 800 слов.
Кстати, представитель этой породы по имени Алекс даже был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Он знал сотни слов на разных языках, умел грамотно строить предложения, различал геометрические фигуры, цвета, количество предметов, мог читать по слогам, а его уровень интеллекта соответствовал уровню развития пятилетнего малыша.
Самая высокая скорость на суше
Этот рекорд, несомненно, принадлежит африканскому страусу. В случае опасности он способен развивать скорость до 70 километров, делая шаги в 3,5–4 метра длиной. Даже молодые страусы уже в месячном возрасте могут бегать со скоростью до 50 километров в час.
Самая высокая скорость в воде
Рекордсменом по скоростному плаванию является папуанский пингвин. Под водой эти птицы могут развивать скорость до 36 километров в час, что делает их быстрейшими из всех водоплавающих птиц. Глубина погружения папуанского пингвина может достигать 200 метров.
Самый большой размах крыльев
Несомненным лидером здесь является странствующий альбатрос, имеющий мощные мускулистые крылья, размах которых достигает 3,6 метров. Это самый большой размах крыльев среди всех живущих ныне птиц. При этом, длина тела странствующего альбатроса в 3 раза меньше размаха его крыльев.
Екатерина Гура