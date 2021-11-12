В Турции нашли свидетельства древнего стихийного бедствия

Археологи в Турции обнаружили разрушенные строения, которые говорят о том, что в VI и VII веках нашей эры на юго-востоке Анатолии происходили мощные землетрясения.
Находка была сделана на месте древнего города Перре недалеко от современного Адыямана, сообщает агентство Anadolu. Он являлся одним из пяти крупных городов древнеармянского Коммагенского царства. Раскопки начались здесь в 2001 году и с небольшими перерывами продолжаются до сих пор.
Ранее в этом году археологи обнаружили в Перре римский фонтан, большие блочные камни, водные каналы и различные архитектурные сооружения.
Постройки, разрушенные землетрясениями, были найдены на площади 270 квадратных метров со стороны некрополя древнего города. Под руинами сохранились древние монеты, гвозди, металлические и бронзовые предметы.
Исследователи считают, что мощные землетрясения в Северной Месопотамии затронули не только Перре, но и Самосату — столицу Коммагенского царства на западном берегу Евфрата.
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