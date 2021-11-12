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17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях показали, как мужчины страдают во время шоппинга

Снимки скучающих и дремлющих мужчин собрали в один забавный аккаунт.

Шутки о том, как мужчины не любят ходить по магазинам со своими партнершами и женами, родились не на пустом месте. Однако теперь оценить весь масштаб этих страданий можно благодаря подборке красноречивых снимков, сделанных по всему миру возле магазинов и торговых центров.

Авторы Instagram-аккаунта Miserable Man («Несчастные мужчины») собирают фото, на которых можно увидеть, как мужчины коротают время, пока их женщины ходят за покупками.

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Мужчины сидят на диванчиках, лестницах и просто на полу или стоят, уныло прислонившись к стенке. Они спят, бесцельно смотрят вдаль или изучают содержимое своих телефонов. И во всех этих действиях нет и намека на радость и удовольствие от шопинга.

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Екатерина Гура

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