17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях показали, как мужчины страдают во время шоппинга
Снимки скучающих и дремлющих мужчин собрали в один забавный аккаунт.
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Шутки о том, как мужчины не любят ходить по магазинам со своими партнершами и женами, родились не на пустом месте. Однако теперь оценить весь масштаб этих страданий можно благодаря подборке красноречивых снимков, сделанных по всему миру возле магазинов и торговых центров.
Авторы Instagram-аккаунта Miserable Man («Несчастные мужчины») собирают фото, на которых можно увидеть, как мужчины коротают время, пока их женщины ходят за покупками.
Мужчины сидят на диванчиках, лестницах и просто на полу или стоят, уныло прислонившись к стенке. Они спят, бесцельно смотрят вдаль или изучают содержимое своих телефонов. И во всех этих действиях нет и намека на радость и удовольствие от шопинга.
Екатерина Гура