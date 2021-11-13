14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Австралии заметили гуляющего по крышам кенгуру (видео)
Как животное забралось на такую высоту, остается загадкой.
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В австралийском городе Маунт-Айза заметили кенгуру, который разгуливал по крышам одноэтажных домов.
О странном инциденте рассказали пожарные и местная служба спасения. «Когда нам позвонили, мы подумали, что это розыгрыш, но, разумеется, приехали проверить. И он действительно был на крыше», — рассказал пожарный Патрик Бак Австралийской радиовещательной корпорации.
«Мы взяли все свое спасательное снаряжение, но как только добрались до места, кенгуру прыгнул с крыши и скрылся в кустах», — добавил пожарный.
Как животное забралось на такую высоту, осталось загадкой.
Анна Лысенко
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