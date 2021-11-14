Названы три крупнейших морских клада в истории

В Карибском море, в 40 км от Картахены, на морском дне покоится испанский галеон «Сан-Хосе». На его борту могут находиться золото, серебро и драгоценные камни на сумму до 22 миллиардов долларов.
Эти сокровища были добыты в Перу и предназначались королю Испании Филиппу V, который истощал ресурсы своих колоний для финансирования войны за испанское наследство.
В 1708 году «Сан-Хосе» с бесценным грузом на борту покинул Панаму и направился на Кубу, чтобы затем отплыть в Испанию. У побережья Картахены на галеон напали британские корабли. «Сан-Хосе» побеждал в битве, но находился не в лучшем состоянии. Из-за сильных повреждений корабль пошел на дно вместе с моряками и грузом.
Только в 2015 году с помощью подводного робота удалось обнаружить подводный корабль. Ни его, ни сокровища до сих пор не подняли на поверхность — за эту возможность судятся несколько стран.
В 2007 году американская компания Odyssey Marine Exploration, занимающаяся подводными исследованиями, перевезла гигантский клад — 17 тонн серебряных и золотых монет — из Гибралтара во Флориду. Где исследователи обнаружили такое состояние, держалось в строгом секрете.
Только позже в ходе судебного разбирательства было доказано, что обнаруженный груз перевозил испанский фрегат Nuestra Señora de las Mercedes, затонувший у побережья Португалии в 1804 году. Он был потоплен кораблями британского флота.
В 2012 году Верховный суд США постановил, что найденные сокровища, стоимость которых оценена в 500 миллионов долларов, нужно вернуть Испании. Сейчас они хранятся в Национальном музее подводной археологии в Картахене.
Испанский галеон «Нуэстра Сеньора де Аточа» затонул в 1622 году у побережья Флориды в результате шторма. Все пассажиры на борту погибли, за исключением трех матросов и двух рабов.
Затонули и ценности, которые он перевозил: золотые и серебряные слитки, серебряные монеты общим весом более 40 тонн, а также табак, медь, оружие и драгоценности.
Место крушения галеона было обнаружено после многолетних поисков 20 июля 1985 года искателем сокровищ Мелом Фишером. Со дна были подняты ценности на общую сумму в 450 миллионов долларов.