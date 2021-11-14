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12:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы три крупнейших морских клада в истории

14 ноября 1854 года во время сильнейшего шторма у берегов Балаклавы британский фрегат «Принц» не успел «спрятаться» в бухте, разбился о скалы и пошел на дно. Из 150 человек на борту выжили только шестеро. Журналисты нарекли корабль «Черным принцем», а искатели сокровищ уже 150 лет пытаются найти золото, которое якобы перевозил фрегат. Вспоминаем, какие легендарные сокровища все же были найдены на морском дне.

Картина Сэмюэля Скотта «Морская битва при Картахене»

«Сан-Хосе» и 22 миллиарда долларов

В Карибском море, в 40 км от Картахены, на морском дне покоится испанский галеон «Сан-Хосе». На его борту могут находиться золото, серебро и драгоценные камни на сумму до 22 миллиардов долларов.

Эти сокровища были добыты в Перу и предназначались королю Испании Филиппу V, который истощал ресурсы своих колоний для финансирования войны за испанское наследство.

В 1708 году «Сан-Хосе» с бесценным грузом на борту покинул Панаму и направился на Кубу, чтобы затем отплыть в Испанию. У побережья Картахены на галеон напали британские корабли. «Сан-Хосе» побеждал в битве, но находился не в лучшем состоянии. Из-за сильных повреждений корабль пошел на дно вместе с моряками и грузом.

Только в 2015 году с помощью подводного робота удалось обнаружить подводный корабль. Ни его, ни сокровища до сих пор не подняли на поверхность — за эту возможность судятся несколько стран.

Проект «Черный лебедь» и 500 миллионов долларов

В 2007 году американская компания Odyssey Marine Exploration, занимающаяся подводными исследованиями, перевезла гигантский клад — 17 тонн серебряных и золотых монет — из Гибралтара во Флориду. Где исследователи обнаружили такое состояние, держалось в строгом секрете.

Только позже в ходе судебного разбирательства было доказано, что обнаруженный груз перевозил испанский фрегат Nuestra Señora de las Mercedes, затонувший у побережья Португалии в 1804 году. Он был потоплен кораблями британского флота.

В 2012 году Верховный суд США постановил, что найденные сокровища, стоимость которых оценена в 500 миллионов долларов, нужно вернуть Испании. Сейчас они хранятся в Национальном музее подводной археологии в Картахене.

«Нуэстра Сеньора де Аточа» и 450 миллионов долларов

Испанский галеон «Нуэстра Сеньора де Аточа» затонул в 1622 году у побережья Флориды в результате шторма. Все пассажиры на борту погибли, за исключением трех матросов и двух рабов.

Затонули и ценности, которые он перевозил: золотые и серебряные слитки, серебряные монеты общим весом более 40 тонн, а также табак, медь, оружие и драгоценности.

Место крушения галеона было обнаружено после многолетних поисков 20 июля 1985 года искателем сокровищ Мелом Фишером. Со дна были подняты ценности на общую сумму в 450 миллионов долларов.

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Анна Лысенко

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