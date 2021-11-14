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16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Египет пострадал от нашествия скорпионов

Ливни выгнали их на улицы.

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Толстохвостый скорпион

В Египте три человека погибли и еще около 450 пострадали из-за укусов скорпионов.

Опасные животные покинули свои убежища в горах и пустынях, спасаясь от проливных дождей. Вода затапливает расщелины, в которых они скрываются днем, и скорпионы вынуждены искать новые убежища.

Медицинские центры в деревнях, расположенных недалеко от гор и пустынь, получили дополнительные дозы противоядия, сообщает агентство Al-Ahram.

Людей призывают оставаться дома и избегать мест, где много деревьев.

В Египте обитают толстохвостые скорпионы — одни из самых смертоносных в мире. Их яд может убить человека менее чем за час.

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