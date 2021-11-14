16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Египет пострадал от нашествия скорпионов
Ливни выгнали их на улицы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В Египте три человека погибли и еще около 450 пострадали из-за укусов скорпионов.
Опасные животные покинули свои убежища в горах и пустынях, спасаясь от проливных дождей. Вода затапливает расщелины, в которых они скрываются днем, и скорпионы вынуждены искать новые убежища.
Медицинские центры в деревнях, расположенных недалеко от гор и пустынь, получили дополнительные дозы противоядия, сообщает агентство Al-Ahram.
Людей призывают оставаться дома и избегать мест, где много деревьев.
В Египте обитают толстохвостые скорпионы — одни из самых смертоносных в мире. Их яд может убить человека менее чем за час.
Анна Лысенко
Еще больше о животных