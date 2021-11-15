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16:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Венесуэле 12 тысяч музыкантов сыграли «Славянский марш»

Выступление претендует на мировой рекорд.

В субботу, 13 ноября, в столице Венесуэлы Каракасе состоялся необычный концерт. Оркестр из 12 тысяч молодых музыкантов (в основном дети и подростки) исполнил «Славянский марш» Петра Чайковского.

Целью выступления было установление нового мирового рекорда по одновременному количеству музыкантов, исполняющих одно произведение.

На данный момент этот рекорд принадлежит российскому сводному оркестру из 8 097 музыкантов, которые в 2019 году исполнили гимн России.

За выступлением венесуэльских музыкантов внимательно следили представители книги рекордов Гиннеса, которые в течение ближайших 10 дней будут проверять, был ли установлен рекорд. Сообщается, что за музыкантами наблюдали около 260 специальных аудиторов, которые были прикреплены к конкретному оркестру.

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Екатерина Гура

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