В Венесуэле 12 тысяч музыкантов сыграли «Славянский марш»

В субботу, 13 ноября, в столице Венесуэлы Каракасе состоялся необычный концерт. Оркестр из 12 тысяч молодых музыкантов (в основном дети и подростки) исполнил «Славянский марш» Петра Чайковского.
Целью выступления было установление нового мирового рекорда по одновременному количеству музыкантов, исполняющих одно произведение.
На данный момент этот рекорд принадлежит российскому сводному оркестру из 8 097 музыкантов, которые в 2019 году исполнили гимн России.
За выступлением венесуэльских музыкантов внимательно следили представители книги рекордов Гиннеса, которые в течение ближайших 10 дней будут проверять, был ли установлен рекорд. Сообщается, что за музыкантами наблюдали около 260 специальных аудиторов, которые были прикреплены к конкретному оркестру.