Археологи обнаружили в Египте храм Солнца возрастом 4500 лет

Международная команда археологов во время раскопок в египетской пустыне в Абу-Горабе, к югу от Каира, обнаружила древние руины, которые, как они считают, являются одним из шести известных затерянных храмов Солнца.
По словам ученых, эти храмы были построены около 4500 лет назад еще при жизни фараонов Пятой династии как места их последнего упокоения, чтобы гарантировать, что фараоны воскреснут как боги в загробной жизни.
Специалистам известно о шести таких строениях, но из них были найдены лишь два. Однако вполне вероятно, что новая находка может оказаться третьим храмом.
Изначально эксперты, проводившие раскопки к северу от египетской археологической местности Абусир, обнаружили остатки вероятного храм Солнца, построенного для фараона Ниусерра, который правил около 30 лет в 25 веке до нашей эры. Но дальнейшие раскопки выявили более старую основу, сделанную из сырцовых кирпичей, что указывало на то, что на этом месте ранее уже существовало здание.
Затем эксперты обнаружили основание колонны из белого известняка глубиной около полуметра и множество пивных кувшинов для ритуальных подношений, что в сочетании с недавно обнаруженной архитектурой является важным доказательством теории о храме Солнца.
Для кого и когда именно был построен этот старый первоначальный храм, пока остается загадкой. Хотя ученые полагают, что, скорее всего, это был правитель того же периода.
Напомним, фараоны Пятой династии правили около 150 лет с начала 25 века до нашей эры до середины 24 века до нашей эры. Лишь у небольшого числа этих правителей были свои храмы Солнца, созданные во имя бога солнца Ра на западном берегу Нила, пишет The Sun.
Ученым еще предстоит закончить раскопки и провести необходимые исследования, но они уже называют новую находку крупнейшим археологическим открытием Египта за последние десятилетия.