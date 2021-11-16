14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница Новой Зеландии вызвала полицию из-за опоссума
Маленький зверек «взял ее в заложники» и не давал выйти из дома.
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В середине ноября в полицию новозеландского городка Данидин на Южном острове поступил довольно необычный звонок. Местная жительница рассказала, что не может покинуть дом из-за агрессивного опоссума, который сидит за входной дверью и нападает на нее, как только она делает шаг за порог.
Прибывшие на место полицейские быстро нашли маленького злоумышленника. Как только они подошли к дому потерпевшей, из ближайших кустов показался тот самый опоссум, который сразу же залез на ногу одному из офицеров.
Зверька стражи правопорядка забрали с собой, чтобы показать его ветеринару и убедиться, что животное здорово. Оказалось, что маленьким «террористом» был не взрослый опоссум, а подросток, который, видимо, недавно был разлучен со своей матерью.
Его поведение эксперты объяснили не агрессией, а испугом. Попав в незнакомую городскую среду, малыш просто не знал, как себя вести и таким образом решил защищаться. Как говорят специалисты, в таком возрасте опоссумы только учатся вести себя правильным образом в случае опасности. После осмотра ветеринара малыша выпустили в дикую природу подальше от города, где он будет чувствовать себя в безопасности.
Сообщается, что в дикой природе Новой Зеландии у опоссумов почти нет естественных врагов, а потому их число быстро растет. По словам экологов, зверьки, которых завезли в страну еще в 1837 году, разрушительно влияют на местную флору и фауну.
По оценкам ученых, сейчас в Новой Зеландии обитает более 47 миллионов опоссумов, пишет The Guardian.
Екатерина Гура