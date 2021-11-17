12:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
10 шагов Екатерины Великой, которые изменили Россию
17 ноября исполняется 225 лет со дня смерти Екатерины Великой. Вспоминаем главные нововведения императрицы, которые повлияли на ход истории.
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Реформа Сената
Чтобы руководить процессом написания законов, Екатерина II в 1763 году провела реформу Сената. Он превратился в главный судебный и административный орган, но лишился законодательной инициативы. Законотворчеством теперь занимались непосредственно императрица и ее статс-секретари.
Секуляризация церкви | Чтобы ослабить церковное влияние, Екатерина II в 1764 году провела секуляризацию церковных земель. Во владение государства перешли 2 млн монастырских крестьян и около 9 млн гектар церковных земель, были закрыты 567 из 954 монастырей. Тем самым была увеличена налогооблагаемая база в стране.
Денежная реформа
В 1769 году в России были внедрены в оборот бумажные деньги — ассигнации — для замены медных денег. Это позволило частично решить проблему транспортировки тяжелых металлических монет и стимулировало экономику.
Ликвидация Запорожской Сечи
Чтобы упразднить свободные военные формирования, в 1775 году Екатерина II расформировала Запорожскую Сечь. Несогласные с этим решением казаки основали Задунайскую Сечь на территории Османской империи, а часть приняла участие в русско-турецкой войне 1787-1791 годов на стороне России и была награждена землями на Кубани.
Губернская и судебная реформа
В 1775 году Екатерина II провела административно-территориальную реформу. Империю поделили на наместничества (после смерти императрицы их стали называть губерниями), которые, в свою очередь, делились на 10-12 уездов каждое. Поскольку центров уездов не хватало, многие крупные поселения переименовали в города. Часть судебных и административных должностей стали выборными. Введенное Екатериной деление сохранилось почти в неизменном виде до Октябрьской революции.
Манифест «о свободе предпринимательства»
Чтобы стимулировать экономику, в 1775 году Екатерина отменила налоги на промыслы, монополии (откупы) на добычу некоторых ресурсов, разрешила кустарное производство. Купечество было освобождено от податного налога и разделено на гильдии по объему капитала.
Полицейская реформа
В 1782 году императрица регламентировала иерархию и функции полиции в городах. В них вводился строгий полицейский контроль. Город разделялся на районы, находившиеся над надзором частного пристава, а районы делились на кварталы, контролируемые квартальным надзирателем.
Сословная реформа
В 1785 году был определен правовой статус купечества и мещанства. Городское население разделили на шесть разрядов: домовладельцы (обыватели), купцы, ремесленники, иностранные купцы, именитые граждане (банкиры, богатые купцы, интеллигенция) и посадские (работники без недвижимости). В этом же году Екатерина закрепила старые и предоставила новые привилегии дворянству, например, они были освобождены от налогов и воинской службы.
Школьная реформа
Екатерина II много внимания уделяла популяризации общественного образования. При императрице была создана сеть городских школ, малые и главные народные училища, разработан их устав и классно-урочная система обучения. Особое внимание уделялось женскому образованию. В 1764 году были открыты Смольный институт благородных девиц и Воспитательное общество благородных девиц.
Национальная политика
За время царствования Екатерины в состав империи вошли огромные территории. В результате правительство было вынуждено вводить особый экономический, налоговый и административный режим чуть ли не для каждой национальности. Например, после присоединения земель Речи Посполитой в России оказалось около миллиона евреев. В 1791 году для них была введена черта оседлости, за пределами которой евреи не имели права проживать.
Императрица также призывала иностранцев переселяться в Россию и даровала им ряд льгот. Благодаря этому в России появились многочисленные немецкие колонии.
Анна Лысенко