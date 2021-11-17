Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Тест: помните ли вы студенческие приметы 17 ноября отмечается Международный день студентов
Фоторепортажи
13Проблемы окружающей среды в объективе
1010 шагов Екатерины Великой, которые изменили Россию
13:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Загадочный металлический ящик волнами выбросило на пляж во Флориде

Эксперты заключили, что он не представляет никакой опасности.

В середине ноября на пляже Плайалинда, в округе Бревард во Флориде, на песке появился загадочный металлический ящик, который выбросило на берег волнами после шторма.

Местные жители, обнаружившие странный предмет длиной около шести метров, вызвали полицию, а те, в свою очередь, подключили морских экспертов.

Кристен Кнайфл, менеджер по ресурсам Национального побережья Канаверала, сказала, что официальные лица не уверены, что это за объект, но он, возможно, когда-то служил судовым балластным танком — отсеком, который удерживает воду для стабилизации судна. Судя по ржавчине, этот предмет провел в воде большое количество времени.

Специалисты также отметили, что металлический ящик пуст, а потому не представляет никакой опасности для людей и животных. Сейчас компетентные органы пытаются понять, каким образом лучше убрать ржавый предмет с городского пляжа.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь