Загадочный металлический ящик волнами выбросило на пляж во Флориде

В середине ноября на пляже Плайалинда, в округе Бревард во Флориде, на песке появился загадочный металлический ящик, который выбросило на берег волнами после шторма.
Местные жители, обнаружившие странный предмет длиной около шести метров, вызвали полицию, а те, в свою очередь, подключили морских экспертов.
Кристен Кнайфл, менеджер по ресурсам Национального побережья Канаверала, сказала, что официальные лица не уверены, что это за объект, но он, возможно, когда-то служил судовым балластным танком — отсеком, который удерживает воду для стабилизации судна. Судя по ржавчине, этот предмет провел в воде большое количество времени.
Специалисты также отметили, что металлический ящик пуст, а потому не представляет никакой опасности для людей и животных. Сейчас компетентные органы пытаются понять, каким образом лучше убрать ржавый предмет с городского пляжа.