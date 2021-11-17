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16:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Национальный парк в США «засыпали» разрисованными камнями

Их прячут в скалах туристы.

Служба национальных парков США обратилась к туристам с необычной просьбой. Посетителей нацпарка «Карлсбадские пещеры» в горах Гуадалупе попросили не оставлять в заповедной местности разрисованные камешки.

Как оказалось, «творчески настроенные» туристы рисуют на небольших камешках в нацпарке картинки, узоры и оставляют надписи и затем прячут их в пещерах и расщелинах. Во время регулярных обходов рейнджеры находят немало таких «пасхалок».

«Хотя оставлять раскрашенные камни со стороны может показаться забавным занятием, это неуместно в национальных парках. Пожалуйста, минимизируйте свое воздействие на ваши общественные земли, не оставляя мусор или другие предметы», — написали сотрудники Службы национальных парков США в соцсетях.

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