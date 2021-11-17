16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийским ученым анонимно подарили ядовитого «мегапаука»
Гигантский членистоногий поможет специалистам создать противоядие от своих укусов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Научные сотрудники Австралийского парка рептилий в середине ноября получили неожиданный подарок.
На территории парка они обнаружили контейнер с опасным сиднейским лейкопаутинным пауком внутри. Обычно эти членистоногие вырастают до 5 сантиметров в длину, но этот экземпляр был размером в 8 сантиметров, а потому ученые дали ему прозвище «мегапаук».
Сиднейский лейкопаутинный паук (Atrax robustus) — это один из самых опасных пауков на планете, укус которого может привести к смерти человека. У этого вида есть 2-сантиметровые ядовитые клыки, которыми они легко прокусывают не только кожу человека, но даже ноготь на пальце. Сообщается, что все 13 зарегистрированных в истории Австралии смертей из-за укуса пауков, были именно из-за контакта с этим видом.
Сотрудники Австралийского парка рептилий не знают, кто подарил им этого «мегапаука», но просят дарителя связаться с ними.
Отметим, что на базе парка сейчас работает научная программа по изучению животных ядов и разработке противоядий.
В настоящее время в Австралии уже есть одно противоядие против укуса Atrax robustus, которое было разработано в 1981 году. С тех пор не было зарегистрировано ни одного летального исхода после контакта с этим членистоногим. Однако его яд все равно оказывает очень пагубное воздействие на организм человека, а существующее противоядие может вызывать сильные побочные эффекты, поэтому ученые продолжают вести разработку нового лекарства, пишет CNN.
Екатрина Гура
Еще больше интересного о животных