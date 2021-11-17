Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 17 ноябряМеждународный день студентов, открытие Суэцкого канала для судоходства, "бархатная революция" в Чехословакии и другие события этого дня
Фоторепортажи
13Проблемы окружающей среды в объективе
1010 необычных фактов о народах России, которые вы могли не знать
16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийским ученым анонимно подарили ядовитого «мегапаука»

Гигантский членистоногий поможет специалистам создать противоядие от своих укусов.

Научные сотрудники Австралийского парка рептилий в середине ноября получили неожиданный подарок.

На территории парка они обнаружили контейнер с опасным сиднейским лейкопаутинным пауком внутри. Обычно эти членистоногие вырастают до 5 сантиметров в длину, но этот экземпляр был размером в 8 сантиметров, а потому ученые дали ему прозвище «мегапаук».

Сиднейский лейкопаутинный паук (Atrax robustus) — это один из самых опасных пауков на планете, укус которого может привести к смерти человека. У этого вида есть 2-сантиметровые ядовитые клыки, которыми они легко прокусывают не только кожу человека, но даже ноготь на пальце. Сообщается, что все 13 зарегистрированных в истории Австралии смертей из-за укуса пауков, были именно из-за контакта с этим видом.

Сотрудники Австралийского парка рептилий не знают, кто подарил им этого «мегапаука», но просят дарителя связаться с ними.

По словам ученых, такой огромный экземпляр попадается им впервые, и если они смогут добыть больше таких опасных гигантов, то смогут получить больше яда для изучения и изготовления противоядия. 

Отметим, что на базе парка сейчас работает научная программа по изучению животных ядов и разработке противоядий.

В настоящее время в Австралии уже есть одно противоядие против укуса Atrax robustus, которое было разработано в 1981 году. С тех пор не было зарегистрировано ни одного летального исхода после контакта с этим членистоногим. Однако его яд все равно оказывает очень пагубное воздействие на организм человека, а существующее противоядие может вызывать сильные побочные эффекты, поэтому ученые продолжают вести разработку нового лекарства, пишет CNN.

Екатрина Гура

Еще больше интересного о животных

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь