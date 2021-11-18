16:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россияне назвали самые желанные города для переезда ради работы
Также были названы самые востребованные рабочие профессии.
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Социальная сеть «Одноклассники» совместно с сервисом VK Работа и исследовательским центром ResearchMe провели онлайн-опрос о том, хотели бы трудоспособные россияне переехать в другой город ради работы и, если да, то куда именно. В исследовании приняли участие 1 390 пользователей рунета в возрасте от 18 до 35 лет.
Результаты опроса показали, что более половины опрошенных (56%) на данный момент не задумываются о переезде в другой город ради работы, чуть более четверти (26%) хотят переехать, и 18% пока затрудняются с ответом. При этом, если бы у респондентов была возможность работать удаленно через интернет, то 63% из них предпочли бы остаться в своем городе, и лишь 21% — все равно бы уехали.
Пользователей привлекает в этих городах уровень жизни (35%), зарплата (32%), климат (30%), наличие рабочих мест (27%) и возможность быстрее построить карьеру (17%). Интересно, что из тех людей, кто хочет переехать на новое место, более половины (52%) хотят остаться жить там навсегда.
Кстати, согласно данным сервиса VK Работа, самую высокую зарплату в этих городах среди рабочих профессий предлагают бульдозеристу, плиточнику и специалисту по работе с торговыми площадками. Средняя заработная плата на эти специальности варьируется от 110 до 140 тысяч рублей в месяц.
Исследование также показало, что четверть опрошенных (24%) будут искать работу в новом городе через соцсети, более половины (51%) — на специализированных сайтах по поиску работы, и более трети опрошенных (37%) сказали, что подключат к поиску друзей и знакомых.
Отметим, что искать вакансии можно и прямо в социальной сети ОК с помощью сервиса VK Работа в разделе «Работа» в основном меню. Там соискатели могут выбрать любую из десятков сфер деятельности по разным типам занятости: удаленную работу, работу на карантине, вакансии вахтовым методом или работу в другом городе с дальнейшим переездом.