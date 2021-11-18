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16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Послание в бутылке за шесть лет добралось из США в Португалию

И нашло своего отправителя в Канаде.

Бриджит Дерксен и ее муж Уоррен из канадского города Моррис, Манитоба, во время своего отдыха в Майами в 2015 году выбросили в море бутылку из-под вина, в которую положили записку, визитку и два доллара. В своем послании они попросили того, кто найдет бутылку, связаться с ними. Это и произошло через шесть лет.

В середине ноября 2021 года Бриджит получила электронное письмо от жительницы Португалии Лизы Дзержак-Виейры. В письме она сообщала, что нашла то самое послание в бутылке на пляже португальского города Порту-Санту во время прогулки со своим мужем Марко и дочерью Луа, сообщает CBC News.

Женщины пообщались по электронной почте и подружились. Теперь супруги из Канады планируют приехать в Португалию, чтобы посетить то место, куда приплыла их бутылка с посланием, и лично познакомиться с людьми, которые ее нашли.

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