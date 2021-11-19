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09:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

В шотландскую библиотеку вернули взятую 73 года назад книгу

Штраф за такое долгое хранение мог бы составить более трех тысяч долларов.

Опубликовано Dunfermline Carnegie Library & Galleries Среда, 17 ноября 2021 г.

Сотрудники шотландской библиотеки Данфермлайна Карнеги в середине ноября получили неожиданную посылку. Им вернули приключенческий роман Руперта Хьюза «Величественная древесина», который был взят в библиотеке еще в 1948 году.

К книге прилагалась записка, в которой говорилось, что 73 года назад роман взял из библиотеки 20-летний житель города Торнтон. Книгу он должен был вернуть через 14 дней, но то ли он забыл об этом, то ли не захотел возвращать, но роман уже после его смерти в домашней библиотеке нашла его дочь, которая и прислала старое издание по почте.

Донна Дьюар, помощник по культурным услугам в библиотеке Данфермлайна, отметила, что она впервые сталкивается с такой длительной просрочкой. И если бы библиотека не отменила штрафы, то за 73 года задержки читателю пришлось бы заплатить около 3,5 тысяч долларов, пишет Metro.

Кстати, в Книгу рекордов Гиннесса занесен рекорд по самой просроченной библиотечной книге в мире: в 1668 году ее взяли из библиотеки Сидней-Сассекского колледжа Кембриджского университета и вернули только 288 лет спустя.

Екатерина Гура

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