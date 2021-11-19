10:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Вулканическая зима» могла стать причиной массового вымирания 250 миллионов лет назад
Активные извержения вулканов привели к резкому снижению температуры и усугубили и без того сложную экологическую ситуацию.
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Международная команда ученых опубликовала результаты исследования массового вымирания в конце пермского периода, случившегося около 250 миллионов лет назад и ставшего самым серьезным вымиранием за последние 500 миллионов лет, уничтожившего от 80 до 90 процентов видов на суше и в море.
В ходе исследования специалисты проанализировали минералы на юге Китая, которые показали, что активные извержения вулканов вызвали «вулканическую зиму», резко понизившую температуру Земли. В свою очередь, это усугубило воздействие на окружающую среду, вызванное другими явлениями того времени.
На протяжении десятилетий ученые пытались узнать, что могло вызвать эту глобальную экологическую катастрофу. При этом многие указывали на распространение огромных потоков лавы по так называемым «сибирским ловушкам» — обширному региону вулканических пород в Сибири. Именно активность этих вулканов ученые долгие годы считали основной рабочей версией массового вымирания, в частности, в морской среде. Но оказалось, что виноваты не только сибирские вулканы.
Международная группа ученых, состоящая из более чем двух десятков исследователей, рассмотрела другие факторы, которые способствовали этой экологической катастрофе. В частности, специалисты обнаружили на суше в регионе Южного Китая месторождения полезных ископаемых и связанных с ними месторождений меди и ртути, возраст которых совпал с массовым вымиранием в не морских районах.
Ученые заметили, что эти отложения были покрыты слоями вулканического пепла и имели аномалии в своем составе, связанные с сильными выбросами серы в результате извержения вулканов.
Профессор биологического факультета Нью-Йоркского университета и один из авторов статьи Майкл Рампино отметил, что высокая концентрация серной кислоты в атмосфере могла быть причиной быстрого глобального похолодания на несколько градусов до того, как затем произошло сильное потепление, наблюдаемое в конце пермского интервала массового вымирания.
Новые результаты исследования показали, что извержения «сибирских ловушек» не были единственной причиной массового вымирания в конце пермского периода и что экологические последствия извержений в Южном Китае и других местах также сыграли жизненно важную роль в исчезновении десятков видов, пишет Phys.org.
Екатерина Гура