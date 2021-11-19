Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Вирусолог заявил о «тревожном сигнале» перед ревакцинацией Низкий показатель уровня антител к COVID-19 - это тревожный сигнал, на который стоит обратить внимание, принимая решение о ревакцинации
Фоторепортажи
12Празднование Дня мертвых
16Ситуация на белорусско-польской границе
12:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сибирская кабарга с малышом попалась в фотоловушку

Редкие кадры из Красноярского края.

Фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике сфотографировали почти неуловимое животное — кабаргу, и не одну, а с малышом.

Это копытное животное небольшого размера с темно-коричневым окрасом обитает в труднодоступных пересеченных горно-таежных участках и ведет скрытный образ жизни, сообщает пресс-служба заповедника.

Его сотрудники нередко замечают кабарг во время полевых работ, но при встрече с человеком эти животные ведут себя очень осторожно. А вот фотоловушки могут запечатлеть «тайную жизнь» пугливых животных.

«Получить такие зарисовки… не всегда удается даже профессиональным фотографам», — пишут сотрудники заповедника.

В осенний период в объективы автоматических фотокамер попадают самки с подрастающими кабарожками, которые активно познают мир и готовятся к самостоятельной жизни, рассказывают специалисты.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о животных

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь