12:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сибирская кабарга с малышом попалась в фотоловушку
Редкие кадры из Красноярского края.
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Фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике сфотографировали почти неуловимое животное — кабаргу, и не одну, а с малышом.
Это копытное животное небольшого размера с темно-коричневым окрасом обитает в труднодоступных пересеченных горно-таежных участках и ведет скрытный образ жизни, сообщает пресс-служба заповедника.
Его сотрудники нередко замечают кабарг во время полевых работ, но при встрече с человеком эти животные ведут себя очень осторожно. А вот фотоловушки могут запечатлеть «тайную жизнь» пугливых животных.
«Получить такие зарисовки… не всегда удается даже профессиональным фотографам», — пишут сотрудники заповедника.
В осенний период в объективы автоматических фотокамер попадают самки с подрастающими кабарожками, которые активно познают мир и готовятся к самостоятельной жизни, рассказывают специалисты.
Анна Лысенко
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