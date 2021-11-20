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09:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новый сезон конкурса «Синяя птица» открывает таланты

Состав жюри также пополнится новыми артистами.

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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

21 ноября на телеканале «Россия» стартует восьмой сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», который соберет на сцене самых одаренных детей страны. В этом сезоне зрителей ждет много открытий и неподдельные эмоции.

Жюри конкурса в этот раз пополнится новыми лицами: к ректору Академии русского балета А. Я. Вагановой Николаю Цискаридзе, пианисту-виртуозу Денису Мацуеву и народному артисту России Сергею Безрукову присоединятся народные артисты Марина Неелова и Евгений Миронов, а также молодой композитор Кирилл Рихтер — один из лидеров современной инструментальной музыки в России.

Музыкальным продюсером восьмого сезона «Синей птицы» станет Антон Беляев — основатель и фронтмен группы Therr Maitz. А ведущая конкурса — Дарья Златопольская.

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