09:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Новый сезон конкурса «Синяя птица» открывает таланты
Состав жюри также пополнится новыми артистами.
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21 ноября на телеканале «Россия» стартует восьмой сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», который соберет на сцене самых одаренных детей страны. В этом сезоне зрителей ждет много открытий и неподдельные эмоции.
Жюри конкурса в этот раз пополнится новыми лицами: к ректору Академии русского балета А. Я. Вагановой Николаю Цискаридзе, пианисту-виртуозу Денису Мацуеву и народному артисту России Сергею Безрукову присоединятся народные артисты Марина Неелова и Евгений Миронов, а также молодой композитор Кирилл Рихтер — один из лидеров современной инструментальной музыки в России.
Музыкальным продюсером восьмого сезона «Синей птицы» станет Антон Беляев — основатель и фронтмен группы Therr Maitz. А ведущая конкурса — Дарья Златопольская.