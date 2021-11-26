Встречай черную пятницу на Aliexpress со скидками до 70%

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Крутой смарт с диагональю 43" по своей “начинке” — доступный аналог более дорогих моделей от знаменитых торговых марок. У него полноэкранный дизайн (вы не видите “ограничивающую” рамку по периметру), прочный металлический корпус, видео в разрешении 4К, система динамического улучшения цвета, последняя версия ОС Android и голосовая система управления, что невероятно удобно. К тому же, при желании телевизор можно интегрировать в систему умного дома. Не телевизор, а суперсовременная интеллектуальная система!
Телек бомба! Покупайте и не думайте. 100% звук, изображение и дизайн супер. Качество исполнения на 10 баллов. Спасибо продавцу. Все быстро и качественно. Доставка на 2 день в Москву, отдельное спасибо курьеру. Рекомендую 100%.
Оригинальная итальянская кофемашина Kamela Kamira готовит замечательный эспрессо по новому принципу. Как и профессиональные кофемашины, она под сильным давлением нагнетает воду и пропускает ее сквозь прессованный кофе, бережно извлекая настоящий кофейный вкус и аромат. Но при этом машина из нержавейки работает без мотора - на газовой или индукционной плите. Так намного компактнее и дешевле. Пока что новинка продается на “АлиЭкспрессе” по промоцене, но уже скоро может подорожать.
Просто шикарная вещь, которая способна заменить целый арсенал из пяти стайлинговых приборов. Многофункциональный фен в виде удобной расчески изначально высушивает волосы, придавая им нужную форму. А благодаря сменным насадкам можно быстро накрутить кудри или выпрямить волосы “утюжком”. Стильный дизайн, регулировка мощности температуры и скорости и простота использования делают эту вещь действительно незаменимой. Отличным бонусом при покупке также является и быстрая доставка “Плюс”.
Все получила и протестировала. Могу сказать одно - отличная вещь. Волосы сушит и укладывает отлично, и теперь на то, чтобы уложить волосы я трачу в несколько раз меньше времени, чем на укладку обычным феном. Покупкой довольна.
Отличная вещь для холодной погоды, особенно если вы любите подолгу гулять или просто проводите много времени на улице. Температуру подогрева можно регулировать. Есть быстрая доставка из России — покупка приедет к вам быстрее, чем за две недели.
Отличная куртка, легкая, пошита удобно и качественно, реально греет, подкладка из теплоотражающего материала! В такой можно и зимой на рыбалку, сверху только надеть что-нибудь ветро- и влагозащитное. Единственное к чему можно придраться, так это к тому, что кнопка включения зачем-то выведена на внешнюю сторону куртки, при этом она еще и светится, в темное время по улице ходить со светящейся блямбой на груди не совсем гуд, по мне, так ее надо размещать внутри на внутреннем кармане где USB-провод спрятан.
Xiaomi Redmi 9A с большим 6,53-дюймовым экраном с разрешением HD+ и огромным аккумулятором емкостью 5000 мАч. В основе установлен процессор MediaTek Helio G25, есть камера на 13 Мп и фронталка на 5 Мп.
Этот обогреватель мощностью 900 Вт размером с апельсин, но вопреки миниатюрности он отлично согреет холодную комнату, гараж или небольшой рабочий кабинет площадью до 20 квадратных метров. Весит портативный обогреватель всего полкилограмма, так что его можно прихватить с собой на работу или на дачу даже в дамской сумочке. Товар доставляют ускоренно — он уже ждет вас на российском складе.
Работает. Греет. Открыл посмотреть. Пайка нормальная. Сечение провода нормально для такой нагрузки. Реле на 10 ампер, 250 вольт. Вилка крутится вокруг оси с припаянными проводами. С пульта включается и выключается. Есть таймер на отключение от 1 часа до 12 часов. Скорость вентилятора можно уменьшить с пульта.
Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с коврика в прихожей. Современные коврики из полимера с ячеистой структурой являются экологичными и практичными. Они водонепроницаемы, гипоаллергенны, и их не нужно часто мыть. Кроме этого, можно выбрать коврик на свой вкус — как по размеру, так и по цвету. К тому же, товар сейчас можно приобрести со скидкой, а доставка из России гарантирует, что товар придет очень быстро!
Отличная теплая и стильная мужская куртка на осень с капюшоном и застегивающимися на молнию карманами. Она сшита из ветрозащитной и водоотталкивающей ткани, что особо важно, когда на улице идет снег или дождь. Доступна в разных размерах и цветах. Также доступна быстрая доставка Плюс.
Куртка выше всяких похвал. Мой рост 179 см, вес 85 кг - размер 4xl самое то, и можно свитер поддеть. Цвет отличный. Возможно небольшой минус - это только один единственный внутренний карман. Я бы предпочел побольше карманов. Куртка утепленная, но надо понимать, что это на европейские зимы. На мой взгляд до минус 5-7 будет нормально. В общем очень доволен.
Будильник - это то, с чего начинается утро, и чтобы оно начиналось хорошо, будильник должен быть приятным и функциональным. Цифровой смарт-будильник со стильным дизайном и комфортной подсветкой обладает множеством нужных и интересных функций. Например, проекцией часов на любую поверхность, будь то стена или потолок. Внутрь будильника также встроено FM-радио, датчик температуры воздуха и влажности, несколько режимов подсветки, регулируемый угол наклона часов, а также функция отложенного будильника и возможность установки, сохранения и повтора нескольких будильников одновременно. Кстати, девайс можно также использовать и в качестве зеркала для макияжа благодаря его зеркальной поверхности и подсветке.
До Новосибирска за две недели, продавец отправил заказ в тот же день. Часы отличные. В принципе есть все функции. 3 варианта подсветки дисплея (4 вариант без подсветки), есть возможность поставить автоподсветку. 3 варианта проекции. Проекцию можно переворачивать на 180⁰. Есть радио, станции ловит и запоминает автоматически, можно выбрать любую на будильник. Показывает температуру и влажность, насколько точно не замерял. Подсветка яркая, синяя, мне понравилась. Проекция тоже отлично смотрится при любом наклоне. Работают от телефонного блока для зарядки. В комплекте имеется провод usb/микро usb 1.5 метра. Покупкой доволен.
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