17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тигрица с тигрятами проверили на зуб фотоловушку в Приморье (видео)
Дикие кошки заинтересовались устройством и решили его обследовать.
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Сотрудники Национального парка «Земля леопарда» в Приморье поделились в соцсетях забавным видео, снятым одной из местных фотоловушек. В кадр устройства попало целое тигриное семейство — мама и два тигра-подростка.
Устраиваясь на ночлег, хищники выбрали уютное место в листве прямо напротив фотоловушки. Сначала два тигренка самостоятельно исследовали местность вокруг, в том числе и камеру. Они по очереди подходили к устройству, трогали его лапой, нюхали и пытались кусать.
Вскоре к котятам присоединилась и их мать, которая сразу же попыталась устроиться поудобнее и заснуть. Но, как рассказывают сотрудники нацпарка, тигрице пришлось около часа терпеливо ждать, когда тигрята израсходуют свою энергию и улягутся наконец спать.
Отметим, что на «Земле леопарда» официально зарегистрирован 41 амурский тигр. Это самая высокая плотность тигров среди всех заповедников и нацпарков России.
Екатерина Гура
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