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17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тигрица с тигрятами проверили на зуб фотоловушку в Приморье (видео)

Дикие кошки заинтересовались устройством и решили его обследовать.

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Сотрудники Национального парка «Земля леопарда» в Приморье поделились в соцсетях забавным видео, снятым одной из местных фотоловушек. В кадр устройства попало целое тигриное семейство — мама и два тигра-подростка.

Устраиваясь на ночлег, хищники выбрали уютное место в листве прямо напротив фотоловушки. Сначала два тигренка самостоятельно исследовали местность вокруг, в том числе и камеру. Они по очереди подходили к устройству, трогали его лапой, нюхали и пытались кусать.

Вскоре к котятам присоединилась и их мать, которая сразу же попыталась устроиться поудобнее и заснуть. Но, как рассказывают сотрудники нацпарка, тигрице пришлось около часа терпеливо ждать, когда тигрята израсходуют свою энергию и улягутся наконец спать.

Специалисты также пояснили, что тигрятам на видео уже больше года. Впереди их ждет самостоятельная жизнь, так как тигры покидают мать после 1,5 лет.

Отметим, что на «Земле леопарда» официально зарегистрирован 41 амурский тигр. Это самая высокая плотность тигров среди всех заповедников и нацпарков России.

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