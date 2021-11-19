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19:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые объяснили, почему бабушки любят внуков больше, чем своих детей

Они больше связаны с ними эмоционально.

Источник: AP 2021

Антропологи и нейробиологи из Эморийского университета США провели интересное исследование, в котором изучили, как бабушки реагируют на своих внуков. В исследовании приняли участие 50 женщин, у которых был хотя бы один внук возрастом от трех до 12 лет.

Бабушкам предлагали посмотреть фотографии, среди которых были снимки их внуков, собственных взрослых детей и посторонних людей разного возраста.

Реакция мозга на изображения оценивалась с помощью МРТ. 

В ходе эксперимента ученые узнали, что, когда бабушки видели снимки своих внуков, в их мозге активировались области, связанные с эмоциональной эмпатией, которая отвечает за более крепкую эмоциональную связь и проявление эмоций. Это значит, что во время общения бабушки ориентированы на то, чтобы чувствовать то же самое, что и внуки.

А вот когда женщины смотрели на фото своих собственных взрослых детей, то в мозге активизировались области, отвечающие за когнитивную эмпатию. То есть связь была более логическая и умственная, нежели эмоциональная и чувственная. Это, по словам ученых, частично объясняет тот факт, что бабушки обычно больше любят или активнее проявляют свои чувства именно ко внукам, а не к своим взрослым детям.

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