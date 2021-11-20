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12:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

В балтийском янтаре нашли древнюю проросшую шишку

Уникальная находка, озадачившая ученых.

Источник: Poinar, Historical Biology, 2021

В куске балтийского янтаря исследователи обнаружили доисторическую сосновую шишку с проросшими семенами.

Янтарь, образовавшийся 30−60 миллионов лет назад, был найден на Калининградском полуострове в России. Считается, что в нем застыла шишка вымершего вида сосны Pinus cembrifolia. Она сохранилась так хорошо, что сквозь слой янтаря можно в деталях разглядеть семена и окаменелые ростки.

Случай заинтересовал ученых из США своей необычностью. Хотя некоторые семена (например, у перцев и помидоров) действительно могут начать прорастать еще внутри плода, у хвойных такое явление почти не встречается. Единственный похожий случай исследователи описали в 1965 году у шишки гималайской сосны (Pinus wallichiana).

Исследователи пока не понимают, почему семена древней сосны начали прорастать прямо в шишке, но намерены выяснить это. Возможно, явление связано с уникальными погодными условиями в прошлом, например, резким чередованием потепления и похолодания, способным ускорить и приостановить развитие ростков.

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