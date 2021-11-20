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17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Париже распродадут уникальные русские артефакты

Драгоценности, иконы и картины уйдут с молотка 27 ноября.

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Аукционный дом Millon выставил на продажу несколько сотен предметов русского искусства, среди которых иконы, кресты, картины и эскизы русских художников, древняя посуда, статуэтки, фотографии, ювелирные изделия, военные награды и многое другое.

Аукцион состоится 27 ноября в Париже, сообщает официальный сайт Millon. Ставки можно сделать онлайн и по телефону.

Особый интерес на аукционе представляют полотна Зинаиды Серебряковой, Алексея Харламова, Натальи Гончаровой и Александра Дейнеки, прижизненные издания книг Федора Достоевского и Льва Толстого, уникальные сундуки и детские сани XIX века.

Один из самых дорогих лотов — украшенный бриллиантами императорский орден Святого Александра Невского — имеет стартовую цену 500 тысяч евро за набор из креста и звезды.

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