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15:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Белоголовый орлан в США похитил у рыбаков небольшую акулу

Уникальный момент удалось снять на видео.

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Семья из Флориды поймала на удочку небольшую акулу, но осталась без добычи: рыбу не лету перехватил белоголовый орлан.

Птица спикировала прямо к удочке, схватила акулу когтями и села на берег рядом с рыбаками, не выпуская свой «приз».

«Снимай! Снимай! Снимай!» — взволнованно повторяет один из мужчин на видео своей родственнице. Рыбаки перерезали леску и забрали крючок, чтобы орлан не поранился, сообщает FOX 13.

Эксперты из местного центра хищных птиц опознали «похитителя» как Юджина. Белоголовых орланов в штате знают наперечет. Этот вид птиц еще совсем недавно находился в списке животных, которым угрожает исчезновение.

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