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16:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Черепахи поставили под угрозу полеты в японском аэропорту

Из-за рептилий, прогуливающихся по взлетно-посадочной полосе, здесь уже не раз приостанавливали вылеты.

Международный аэропорт Нарита рядом с Токио обеспокоен нашествием красноухих черепах.

Животные выходят на взлетно-посадочную полосу, где их может засосать в турбины самолетов, что приведет к поломке или даже аварии, сообщает news24.jp. В этом году из-за инцидентов с черепахами вылеты в аэропорту приостанавливали четыре раза.

Как выяснили японские журналисты, неподалеку от взлетно-посадочной полосы находится пруд, предназначенный для стока дождевой воды. В нем и живут красноухие черепахи.

Этих животных родом из США разводят для содержания в аквариумах. В последние десятилетия красноухие черепахи распространились в пресных водоемах многих стран мира, куда их выпускают местные жители.

Красноухие черепахи хорошо приспосабливаются к любым погодным условиям. К примеру, они успешно адаптировались к московской зиме и обитают во многих столичных водоемах.

Красноухие черепахи быстро растут и живут до 30 лет. Они считаются вредителями, так как вытесняют местные виды рептилий.

Многие японские города уже давно выделяют немалые средства на борьбу с размножением красноухих черепах. Аэропорт Нарита тоже намерен принять решительные меры как можно скорее.

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Анна Лысенко

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