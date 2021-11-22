Британская школьница нашла клад топоров бронзового века

13-летняя Милли Хардвик из британского городка Милденхолл, графство Суффолк, в середине ноября отправилась вместе со своим отцом на поиски сокровищ с новым металлоискателем и нашла настоящий клад.
Девочка услышала звуковой сигнал и раскопала тайник с частями топоров бронзового века. Всего клад насчитывал 65 различных предметов, датируемых 1300 годом до нашей эры.
Журналистам Милли рассказала, что это был ее третий поход. В первые два раза она также возвращалась с прогулок с добычей — древними монетами и позолоченной пуговицей. Но в этот раз находка оказалось более впечатляющей. Теперь семья Хардвик планирует передать найденные артефакты местному музею, пишет The Sun.