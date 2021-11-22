Редкую рукопись Эйнштейна продадут на аукционе

Во вторник, 23 ноября, в Париже с молотка уйдет редкая рукопись физика-теоретика Альберта Эйнштейна, написанная им вместе с коллегой, швейцарским инженером Мишелем Бессо, в 1913 и 1914 годах в Цюрихе, Швейцария. 54-страничный документ содержит подготовительную работу к ключевому достижению Эйнштейна — теории относительности.
По словам специалистов, это, без сомнения, самая ценная рукопись Эйнштейна, когда-либо выставленная на аукцион. Она была сохранена Мишелем Бессо и его потомками. Как говорится в заявлении аукционного дома Christie’s, это «почти чудо», поскольку сам Эйнштейн вряд ли бы сохранил то, что он считал простым черновиком.
По предварительным оценкам специалистов, рукопись ученого может быть продана за сумму от 2,4 до 3,4 миллионов долларов.
Эйнштейн, который умер в 1955 году в возрасте 76 лет, считается одним из величайших физиков всех времен. Он произвел революцию в своей области, создав теорию относительности и внес важный вклад в теорию квантовой механики. Эйнштейн получил Нобелевскую премию по физике в 1921 году.