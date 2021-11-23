Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 23 ноябряДень акварели, упразднение сословий и гражданских чинов дореволюционной России, захват египетского «Боинга-737» и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
1010 необычных фактов о народах России, которые вы могли не знать
10Птицы-рекордсмены и их необычные рекорды
14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кот ворвался в прямой эфир грузинского телеканала (видео)

Он уселся на стол, вылизал себе хвост и пошел гладиться к гостю программы.

Забавный инцидент произошел в прямом эфире политической программы грузинской телекомпании «Кавкасия». Прямо во время диалога ведущего Давида Акубардия и его гостя, политика Гедевана Попхадзе, на стол между ними запрыгнул большой кот. Ничуть не смущаясь, он уселся на стол и принялся вылизывать свой хвост.

Мужчины такого поворота событий не ожидали, но появление кота восприняли с юмором. Ведущий пояснил, что кота зовут Какуца, он живет на студии и является всеобщим любимцем.

Сначала Акубардия вежливо просил кота слезть со стола, но тот воспринял эти слова иначе и подошел к гостю студии, чтобы тот его погладил. В конце концов, нарушителя спокойствия забрал один из ассистентов, а мужчины смогли продолжить свой диалог в прямом эфире.

Забавный инцидент не остался незамеченным. Его опубликовали в соцсетях сами сотрудники телеканала, после чего ролик стал вирусным и разошелся по мировым СМИ.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь