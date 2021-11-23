Кот ворвался в прямой эфир грузинского телеканала (видео)

Забавный инцидент произошел в прямом эфире политической программы грузинской телекомпании «Кавкасия». Прямо во время диалога ведущего Давида Акубардия и его гостя, политика Гедевана Попхадзе, на стол между ними запрыгнул большой кот. Ничуть не смущаясь, он уселся на стол и принялся вылизывать свой хвост.
Мужчины такого поворота событий не ожидали, но появление кота восприняли с юмором. Ведущий пояснил, что кота зовут Какуца, он живет на студии и является всеобщим любимцем.
Сначала Акубардия вежливо просил кота слезть со стола, но тот воспринял эти слова иначе и подошел к гостю студии, чтобы тот его погладил. В конце концов, нарушителя спокойствия забрал один из ассистентов, а мужчины смогли продолжить свой диалог в прямом эфире.
Забавный инцидент не остался незамеченным. Его опубликовали в соцсетях сами сотрудники телеканала, после чего ролик стал вирусным и разошелся по мировым СМИ.