Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Вирусолог заявил о «тревожном сигнале» перед ревакцинацией Низкий показатель уровня антител к COVID-19 - это тревожный сигнал, на который стоит обратить внимание, принимая решение о ревакцинации
Фоторепортажи
1010 шагов Екатерины Великой, которые изменили Россию
16Ситуация на белорусско-польской границе
15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Модель из Бразилии развелась с собой через 90 дней после «свадьбы»

Девушка отметила, что внезапно встретила «кого-то особенного».

33-летняя модель Крис Галера из бразильского Сан-Паулу в сентябре 2021 года сыграла свадьбу с собой. В интервью журналистам она говорила, что ей не везет с мужчинами и она устала в них разочаровываться, а потому решила заключить одиночный брачный союз с собой любимой.

Галера провела почти настоящую церемонию в церкви в присутствие своих родственников и друзей, на которой она позировала в свадебном платье.

Однако спустя 90 дней все изменилось. Галера рассказала, что «развелась» с собой, так как встретила «кого-то особенного» и влюбилась.

Модель уточнила, что не готова была «изменять» себе и попробует построить отношения с кем-то еще. 

Комментируя свою бурную личную жизнь, Галера сообщила, что церемонией бракосочетания с собой хотела избавиться от комплексов и угнетающего чувства одиночества.

Она отметила, что на нее сильно давило общество, постоянно упрекая в том, что к 33 годам она не вышла замуж и не обзавелась семьей. Свадьба с собой, по словам модели, стала ритуалом принятия себя и любви, и теперь она уже не воспринимает критику в свой адрес настолько болезненно, пишет The Mirror.

Черная пятница обрушит цены на тысячи товаров

Екатерина Гура

Еще больше интересного о людях

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь