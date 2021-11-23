Модель из Бразилии развелась с собой через 90 дней после «свадьбы»

33-летняя модель Крис Галера из бразильского Сан-Паулу в сентябре 2021 года сыграла свадьбу с собой. В интервью журналистам она говорила, что ей не везет с мужчинами и она устала в них разочаровываться, а потому решила заключить одиночный брачный союз с собой любимой.
Галера провела почти настоящую церемонию в церкви в присутствие своих родственников и друзей, на которой она позировала в свадебном платье.
Однако спустя 90 дней все изменилось. Галера рассказала, что «развелась» с собой, так как встретила «кого-то особенного» и влюбилась.
Модель уточнила, что не готова была «изменять» себе и попробует построить отношения с кем-то еще.
Комментируя свою бурную личную жизнь, Галера сообщила, что церемонией бракосочетания с собой хотела избавиться от комплексов и угнетающего чувства одиночества.
Она отметила, что на нее сильно давило общество, постоянно упрекая в том, что к 33 годам она не вышла замуж и не обзавелась семьей. Свадьба с собой, по словам модели, стала ритуалом принятия себя и любви, и теперь она уже не воспринимает критику в свой адрес настолько болезненно, пишет The Mirror.
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