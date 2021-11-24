14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученый: самый большой организм в мире может исчезнуть
Уникальному растению угрожают олени, лоси, грибки и глобальное потепление.
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В мире может исчезнуть самый большой живой организм, который существует уже около 14 тысяч лет.
Речь идет о пандо — клональной колонии тополя осинообразного (Populus tremuloides), расположенной в американском штате Юта. Хотя колония выглядит как осиновый лес, на самом деле это единый организм, что подтверждают генетические маркеры.
У пандо общая корневая система, из которой проросло 47 тысяч генетически идентичных стеблей. Они занимают площадь около 43 га и весят не менее 6 тысяч тонн.
Деревья пандо живут до 130 лет, а затем отмирают, но гигантский корень постоянно выпускает новые побеги, из которых вырастают новые деревья. Ученые считают, что этот процесс беспрерывно длится уже 14 тысячелетий.
Но теперь над пандо нависла серьезная угроза, заявляет биолог Ричард Элтон Уолтон из Университет Ньюкасла. Дело в том, что этот уникальный организм могут съесть.
Из-за чрезмерного выпаса оленей и лосей в Юте молодых побегов становится все меньше, говорит эксперт. Раньше численность этих животных сдерживали волки и пумы, но сейчас эти хищники почти исчезли в регионе, и размеры стад стали намного больше. Охотники тоже не уменьшают численности оленей и лосей, ведь Пандо — охраняемая территория, охота на которой запрещена.
Еще одна проблема для осин — болезни, порожденные грибками. Но самой быстрорастущей угрозой Уолтон называет изменение климата. Растение появилось с окончанием последнего ледникового периода и с тех пор развивалось в довольно стабильных погодных условиях.
Истощение водных ресурсов, более продолжительное лето и повышение температур уже сказываются на образовании новых листьев и побегов, а с дальнейшим потеплением влияние этих факторов усугубится.
Анна Лысенко
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