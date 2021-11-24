В Турции обнаружили загадочную железную маску

Археологи в Турции обнаружили фрагмент железной маски возрастом около 1800 лет.
Находка была сделана при раскопках укрепленного сооружения в Адрианополисе недалеко от современного Эскипазара, сообщает «Анадолу». Исследователи считают, что маска была фрагментом кавалерийских доспехов римского периода.
Во время раскопок на территории Адрианополиса археологи также обнаружили 14 разрозненных построек, в том числе две бани, две церкви, оборонительное сооружение, скальные гробницы, театр, арочное и купольное сооружение, монументальную культовую нишу, крепостные стены, виллы, другие здания и некоторые культовые зоны.
Адрианополис в Пафлагонии на севере Турции был важным региональным центром эллинистического, римского и раннего византийского периода. Из-за обнаруженных здесь многочисленных мозаик с изображениями животных его называют «Черноморской Зевгмой».
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