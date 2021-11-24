Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 ноябряДень рождения Суворова, публикация книги «Происхождение видов» Чарльза Дарвина, подписание декларации о запрете применения ядерного оружия и другие события
Фоторепортажи
24Снимок футбольного поля в Москве победил в престижном конкурсе
12По Европе прокатились протесты против ковидных ограничений
17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли белок, который активирует сон

Таким образом он помогает организму отдохнуть и восстановиться.

Источник: AP 2021

Исследователи из израильского университета Бар-Илан провели эксперимент на рыбках данио, чтобы выяснить, что заставляет организм чувствовать усталость и засыпать.

Как известно, в часы бодрствования в нейронах накапливаются повреждения ДНК. Это повреждение может быть вызвано различными элементами, включая УФ-свет, активность нейронов, радиацию, окислительный стресс и ферментативные ошибки. Во время сна и бодрствования системы восстановления в каждой клетке исправляют разрывы ДНК.

В своих экспериментах ученые стремились определить, может ли накопление повреждений ДНК быть движущей силой, которая запускает гомеостатическое давление (ощущение усталости) и последующее состояние сна. Используя разные воздействия, исследователи вызвали повреждение ДНК у рыбок данио и следили за реакцией их организма.

Выяснилось, что с увеличением повреждений ДНК, увеличивалась и потребность во сне. 

В ходе экспериментов ученые обнаружили, что процесс сна запускает непосредственно белок PARP1, который является частью системы восстановления повреждений ДНК. Он одним из первых реагирует на увеличение повреждений и сигнализирует, что нужно срочно отдохнуть и восстановиться. Ученые подтвердили это путем стимулирования или блокирования белка — большое количество белка заставляло рыбок буквально засыпать на ходу, в то время как подавление белка сбивало сигнал о накопившейся усталости и не давало заснуть.

Кроме того, в ходе исследования ученые узнали минимальное время для сна и, как следствие, для восстановления поврежденных нейронов ДНК.

Оказалось, что организм животных практически полностью восстанавливается после шести часов сна, а вот сон менее шести часов не сильно уменьшал повреждения, а соответственно оставалась усталость и рыбки данио продолжали спать даже в дневное время. 

Свои выводы израильские специалисты проверили также на лабораторных мышах. Ученые отмечают, что поскольку у людей также есть белок PARP, то, скорее всего, механизм восстановления посредством сна действует аналогичным образом, пишет Science Daily.

Черная пятница обрушит цены на тысячи товаров

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь