Ученые нашли бивень мамонта на дне океана

Специалисты из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) рассказали о необычной находке, которую они пока не могут объяснить.
Еще в 2019 году инженер Рэнди Прикетт и ученый Стивен Хэддок в 300 километрах от берега на глубине более трех километров под водой обнаружили бивень колумбийского мамонта.
Тогда они смогли взять лишь крошечную частичку бивня, но летом 2021 года у ученых получилось достать с океанского дна весь образец. В середине ноября они рассказали о первых результатах исследования находки, к которому присоединились другие специалисты со всей страны.
Палеонтолог из Мичиганского университета Дэниел Фишер, специализирующийся на изучении мамонтов и мастодонтов, сказал, что это не похоже ни на что, что он когда-либо видел.
По его словам, ученые и раньше находили останки мамонтов в морях и океанах, но они были гораздо ближе к берегу и на небольшой глубине, что вполне объяснялось простым увеличением уровня воды.
Но как этот мамонт оказался так далеко и глубоко — пока остается загадкой.
Различные исследовательские центры сейчас изучают бивень, чтобы определить хоть какую-то информацию о нем, включая возраст животного на момент его смерти. По предварительным данным, возраст бивня оценивается в более чем 100 тысяч лет, но о точных датах пока говорить еще рано.
По словам исследователей, холодная среда с высоким давлением помогла сохранить бивень в прекрасном состоянии, поэтому его можно изучить более подробно, чем «наземные» образцы.
Профессор палеонтологии Бет Шапиро, принимающий участие в исследовании найденного образца, отмечает, что останки мамонтов из континентальной части Северной Америки особенно редки, а потому этот бивень с океанского дна может раскрыть большие и неожиданные подробности не только о самих мамонтах, но и об окружающем их мире того времени, пишет CNN.