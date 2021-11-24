Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Психолог рассказала, как бороться с тревогой о здоровье Человек с такой тревогой чувствует уязвимость своего организма и не замечает его силу
Фоторепортажи
8Названы интересные факты о моржах, которые вы могли не знать
1010 шагов Екатерины Великой, которые изменили Россию
18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли бивень мамонта на дне океана

Теперь они пытаются понять, откуда он там взялся.

Специалисты из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) рассказали о необычной находке, которую они пока не могут объяснить.

Еще в 2019 году инженер Рэнди Прикетт и ученый Стивен Хэддок в 300 километрах от берега на глубине более трех километров под водой обнаружили бивень колумбийского мамонта.

Тогда они смогли взять лишь крошечную частичку бивня, но летом 2021 года у ученых получилось достать с океанского дна весь образец. В середине ноября они рассказали о первых результатах исследования находки, к которому присоединились другие специалисты со всей страны.

Палеонтолог из Мичиганского университета Дэниел Фишер, специализирующийся на изучении мамонтов и мастодонтов, сказал, что это не похоже ни на что, что он когда-либо видел.

По его словам, ученые и раньше находили останки мамонтов в морях и океанах, но они были гораздо ближе к берегу и на небольшой глубине, что вполне объяснялось простым увеличением уровня воды.

Но как этот мамонт оказался так далеко и глубоко — пока остается загадкой.

Различные исследовательские центры сейчас изучают бивень, чтобы определить хоть какую-то информацию о нем, включая возраст животного на момент его смерти. По предварительным данным, возраст бивня оценивается в более чем 100 тысяч лет, но о точных датах пока говорить еще рано.

По словам исследователей, холодная среда с высоким давлением помогла сохранить бивень в прекрасном состоянии, поэтому его можно изучить более подробно, чем «наземные» образцы.

Профессор палеонтологии Бет Шапиро, принимающий участие в исследовании найденного образца, отмечает, что останки мамонтов из континентальной части Северной Америки особенно редки, а потому этот бивень с океанского дна может раскрыть большие и неожиданные подробности не только о самих мамонтах, но и об окружающем их мире того времени, пишет CNN.

Черная пятница обрушит цены на тысячи товаров

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь