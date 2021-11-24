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20:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

11-летняя девочка нашла в Иерусалиме редкую 2000-летнюю монету

Вероятно, серебряный шекель был отчеканен еврейским священником во времена иудейско-римской войны.

An 11-year-old girl found a rare silver coin dating from approximately 67-68 CE in dirt from excavations at the City of...

Опубликовано Friends of the Israel Antiquities Authority Среда, 24 ноября 2021 г.

11-летняя Лиел Крутокоп отправилась со своей семьей в национальный парк «Город Давида», чтобы поучаствовать в археологических раскопках. И эта поездка ей запомнится надолго — перебирая землю через сито, она обнаружила круглый блестящий предмет, который оказался древней и редкой монетой.

По данным Управления древностей Израиля, Лиел обнаружила 2000-летний серебряный шекель весом около 14 граммов, украшенный древними начертаниями и надписями о еврейском восстании.

На одной стороне монеты есть надписи «израильский шекель» и «второй год», относящиеся ко второму году восстания (с 67 по 68 г. до н.э.). На другой стороне написано «Святой Иерусалим» древнееврейским шрифтом, за которым следует другое слово, относящееся к штаб-квартире Первосвященника в Храме.

Доктор Роберт Кул, глава отдела монет Управления древностей Израиля, рассказал, что это редкая находка, поскольку из многих тысяч монет, обнаруженных на сегодняшний день в ходе археологических раскопок, только около 30 монет, относящихся к периоду Великого восстания, были сделаны из серебра.

По словам специалистов, монеты были изготовлены еврейскими повстанцами, чтобы продемонстрировать приверженность борьбе за независимость своего народа.

Напомним, что еврейско-римская война началась после того, как Антипатр Идумеянин начал свое жестокое правление в Иерусалиме, через год после того, как римляне взяли под полный контроль сирийскую провинцию в 63 году нашей эры.

Первоначально восстания начались из-за религиозных ограничений, наложенных на евреев, когда римляне построили город на вершине священных руин в Иерусалиме.

Екатерина Гура

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