11:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
РЖД представила «Поезд Деда Мороза»
За 41 день пути поезд проедет по 36 городам России.
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РЖД представила новогодний проект «Поезд Деда Мороза». Передвижная резиденция сказочного персонажа состоит из ретро-локомотива и девяти праздничных вагонов, включая приемную Деда Мороза, вагоны для проведения игр и квестов, вагона-ресторана, вагона-магазинчика и технических помещений.
В путь праздничный поезд отправится 5 декабря из резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.
За 41 день поезд проедет более 13 тысяч километров по всей стране и сделает остановки в 36 городах. Сообщается, что в каждом из этих городов поезд будет оставаться на один день. В это время на вокзале будут проходить праздничные мероприятия с участием Деда Мороза и аниматоров.
Встретиться с Дедом Морозом и посетить праздничный поезд можно будет по специальным билетам, которые можно приобрести на сайте РЖД с 25 ноября. Стоимость билета — 1950 рублей. В стоимость входит чаепитие с Дедом Морозом, участие в играх и подарки для детей.
Екатерина Гура