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11:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

РЖД представила «Поезд Деда Мороза»

За 41 день пути поезд проедет по 36 городам России.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

РЖД представила новогодний проект «Поезд Деда Мороза». Передвижная резиденция сказочного персонажа состоит из ретро-локомотива и девяти праздничных вагонов, включая приемную Деда Мороза, вагоны для проведения игр и квестов, вагона-ресторана, вагона-магазинчика и технических помещений.

В путь праздничный поезд отправится 5 декабря из резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

За 41 день поезд проедет более 13 тысяч километров по всей стране и сделает остановки в 36 городах. Сообщается, что в каждом из этих городов поезд будет оставаться на один день. В это время на вокзале будут проходить праздничные мероприятия с участием Деда Мороза и аниматоров.

Встретиться с Дедом Морозом и посетить праздничный поезд можно будет по специальным билетам, которые можно приобрести на сайте РЖД с 25 ноября. Стоимость билета — 1950 рублей. В стоимость входит чаепитие с Дедом Морозом, участие в играх и подарки для детей.

Екатерина Гура

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