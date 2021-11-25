15:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США спасли оленя с пластиковым контейнером на голове
Волонтеры четыре дня пытались поймать животное, чтобы освободить его из ловушки.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Сотрудники американского парка Пони Прейри в Уичито, штат Канзас, на своей странице в соцсетях опубликовали фото оленя, который застрял головой в пластиковом контейнере. Они сообщили, что молодая самка бродит так по парку уже несколько дней, и если ей срочно не помочь, то она умрет от голода и обезвоживания.
На призыв о помощи откликнулись неравнодушные жители города и волонтеры со всего штата. Люди пытались поймать оленя в течение четырех дней, и в конце концов им удалось загнать животное во двор частного дома, чтобы оно не могло сбежать. Волонтеры сняли пластиковый контейнер с головы оленя и отпустили его обратно в природу.
Об успехе операции сотрудники парка отчитались в соцсетях и выразили благодарность всем, кто принимал участие в спасении оленя.
Они также напомнили о необходимости правильно выбрасывать мусор и не оставлять открытые бутылки и контейнеры в местах обитания диких животных.
Екатерина Гура