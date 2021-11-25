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15:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США спасли оленя с пластиковым контейнером на голове

Волонтеры четыре дня пытались поймать животное, чтобы освободить его из ловушки.

Сотрудники американского парка Пони Прейри в Уичито, штат Канзас, на своей странице в соцсетях опубликовали фото оленя, который застрял головой в пластиковом контейнере. Они сообщили, что молодая самка бродит так по парку уже несколько дней, и если ей срочно не помочь, то она умрет от голода и обезвоживания.

На призыв о помощи откликнулись неравнодушные жители города и волонтеры со всего штата. Люди пытались поймать оленя в течение четырех дней, и в конце концов им удалось загнать животное во двор частного дома, чтобы оно не могло сбежать. Волонтеры сняли пластиковый контейнер с головы оленя и отпустили его обратно в природу.

Об успехе операции сотрудники парка отчитались в соцсетях и выразили благодарность всем, кто принимал участие в спасении оленя.

Они также напомнили о необходимости правильно выбрасывать мусор и не оставлять открытые бутылки и контейнеры в местах обитания диких животных.

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